Kezdődik az átvilágítás a Vidnyánszky Attila vezette Nemzeti Színházban

Nemzeti Színház;átvilágítás;Vidnyánszky Attila;Tarr Zoltán;

2026-08-14 14:17:00 CEST

Tarr Zoltán szerint a fenntartó képviselői erről tájékoztatták Vidnyánszky Attilát a minisztérium épületében.

Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is – Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint erről tájékoztatták a fenntartó képviselői péntek délelőtt Vidnyánszky Attilát a minisztérium épületében.

A tárcavezető a közösségi oldalán azt írja,

a Nemzeti Sínház igazgatója megkapta a vonatkozó dokumentumokat arról, hogy milyen eljárásrendben indul meg az intézmény törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése.

A magyar kultúra közkincs, amelynek függetlenségéhez átlátható és szakszerű működésre van szükség – hangsúlyozza a miniszter.

Tarr Zoltán szerint a beszélgetésen Vidnyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. „Az állami fenntartású kulturális intézmények közpénzből gazdálkodnak, azok szabályos, felelős és szakmailag megalapozott felhasználása minden magyar ember érdeke. A vizsgálat eredményeiről később beszámolunk” – zárja bejegyzését a miniszter.

Vidnyánszky Attila még csütörtökön, az ATV Egyenes Beszéd című műsorában – azzal kapcsolatban, hogy péntek délelőtt 9 órára berendelte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium vezetése – úgy vélekedett, pénteken szerződést bontanak vele. Szerinte elmenesztése már eldöntött tény, csak a körülményekről nem tájékoztatták még. – Az illetékes helyettes-államtitkáról tudom, hogy felfüggesztenének és szeretnék, hogy közös megegyezéssel távozzak, és érjen véget a történet a közigazgatási államtitkár jelenlétében – fogalmazott.

Tarr Zoltán a fentiekre a Facebookon úgy reagált: Vidnyánszky Attila rosszhiszemű állításokat tett, amely megnehezíti az intézmény és a fenntartó közötti párbeszédet. „A független, átlátható kulturális működés egyik alapja az érdemi és tisztességes párbeszéd folytatása a hisztériakeltés helyett. A fenntartó legfőbb célja, hogy minden intézmény, így a Nemzeti Színház is átláthatóan végezze kulturális közszolgáltató tevékenységét, olyan intézményként működjön, ahol a társulat és a nézők az elsők. Sajnálattal látjuk, hogy ennél Igazgató Úrnak a hazugságokkal szerzett kattintásvadászat többet ért” – írta a tárcavezető.