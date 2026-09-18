Ez nem futballmeccs, ez helyi háború

angol labdarúgás;

2026-09-18 21:00:00 CEST

Századszor, de tizennégy év óta először csap össze a Millwall és a West Ham. A két csapat szurkolóinak hagyományos ellenségeskedését 400 rendőr igyekszik megakadályozni a The Den stadionban.

Az angol futball legelszántabb riválisai közé tartozó délkelet-, illetve kelet-londoni csapat szombat délben, magyar idő szerint fél 2 órakor találkozik egymással. Ami biztos, hogy többről van szó, mint egyszerű futballmeccsről. Jubileumot ünnepelnek, ez lesz a századik egymás ellen veselkedése a két klubnak, melyek egyformán a XIX. századi iparosodó Kelet-London munkásközösségeiből nőttek ki.

A Millwallt a Temze-menti dokkok dolgozói alapították, míg a West Ham elődje, a Thames Ironworks a Canning Town környéki hajógyár munkásaiból alakult ki.

Nem véletlenül emlegetik „dokkerek rangadójaként” a meccset, amelyre legutóbb 2012 februárjában került sor, hiszen a két ádáz ellenfél azóta különböző divíziókban játszott.

Míg a West Ham a Premier League 35 kiírásából 28-ban szerepelt, a Millwall egész története során mindössze kétszer játszott a korábbi első osztályban. Igaz, a legutóbbi szezon végén alig maradt le az automatikus feljutásról, majd a rájátszás döntőjében kikapott a Hull Citytől. Persze a szombat délutáni újraegyesüléshez a West Ham-nek is csalódnia kellett, ahogy májusban kiábrándító idény után kipotyogott a Premier League-ből.

A futball körüli erőszak, a huliganizmus elválaszthatatlanná vált a két csapattól. Olyan emlékezetes durvaságokra emlékeztet most a brit sajtó, mint az a 2009-es incidens, amikor egy Ligakupa-meccset többször félbe kellett szakítani, mert szurkolók lepték el a pályát, egy drukkert pedig megkéseltek.

Harry Redknapp, a West Ham akkori vezetőedzője úgy vélekedett, hogy jó lenne a jövőben távol tartani egymástól az ádáz ellenfeleket, legalábbis a kupasorozatokban.

A szombati találkozó előtt így értelemszerűen nem a futball-, hanem a biztonsági szempontok kerültek előtérbe. A Metropolitan Police semmit nem bíz a véletlenre, szokatlanul sok, 400 rendőrt irányít a helyszínre, egy részüket rohamfelszerelésben. Egy különleges intézkedést is életbe léptetnek. Az úgynevezett oszlatási rendelkezés feljogosítja a rendőröket arra, hogy már a környékről, sőt Dél-London nagy részéről eltávolítsanak bárkit, akiről rendbontási szándékot vagy antiszociális viselkedést tételeznek fel. Hazaküldik azokat a drukkereket is, akiknél alkoholos befolyásoltságot gyanítanak a stadion kapuinál.

Az 1774 szerencsés West Ham drukker szigorúan szabályozott tömegközlekedéssel, majd rendőri-rendezői kísérettel jut el a The Denbe.

Ennek befogadóképessége mindössze 20 ezer, de ahogy a hazaiak csapatkapitánya, Jake Cooper a talkSport műsorában elmondta, az atmoszféra olyan lesz, mintha ennek duplája foglalna ott helyet.

A futballra térve: a szakkommentátorok a látogatóknak adnak nagyobb esélyt a három pont megszerzésére. A pozícióját megtartó Nuno Espírito Santo vezetőedző és a szinte ikonikus csapatkapitány, Jarred Bowen irányítása alatt a „kalapácsosok” jól, eddig csak egy buktával kezdték meg visszatérési kampányukat, bár a minden tornát figyelembe véve hat mérkőzésre kiterjedő veretlenség kedden a Ligakupában, egy ugyancsak londoni derbin, a Fulham elleni 3-2-es kieséssel befejeződött.

A portugál főnök akár pozitívumként is kezelheti a kudarcot, mert így a jövő év elejéig a Championshipre koncentrálhat. Bár az „oroszlánok" a 11. helyről indítanak, győzelmük esetén már csak egy pont választaná el őket a táblán az éllovas vendégcsapattól. A West Ham ráadásul kifejezetten gólerős formában van, a korábbi sikereket minden alkalommal legalább három góllal pecsételte meg, a hollywoodi színészek, Ryan Reynolds és Rob McElhenney tulajdonában lévő Wrexham-et pedig egy héttel ezelőtt 6-0-ra alázta porig. A Millwall már háromszor kapott ki, de egy ilyen jelképes jelentőségű találkozón a forma és a tábla a legkevésbé fontos tényezők.