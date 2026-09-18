Nem fogja engedni a Fidesz, hogy rejtve maradjon, ki dolgozik a vagyonvédelmi hivatalban

Fidesz;fenyegetés;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;

2026-09-18 20:32:00 CEST

Szerintük nem maradhatnak a sötétben azok, akik ennek a hivatalnak dolgoznak.

Nem fogja engedni a Fidesz, hogy rejtve maradjon a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) tevékenységében részt vevő személyek kiléte - ígérte az ellenzéki párt elnöksége az Magyar Távirati Irodához (MTI) pénteken eljuttatott közleményében.

„Nem fogjuk megengedni, hogy akik ebben az új ÁVH-ban kápóként dolgoznak, rejtve maradjanak a nyilvánosság elől. Nem titkolhatják el a kilétüket. Amit csinálnak, nem maradhat titokban, akik nekik dolgoznak, nem maradhatnak a sötétben”. Az új ÁVH illegitim és a jogállam követelményeit nyíltan áthágó önkényuralmi intézmény - tették hozzá.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a szeptember 13-án a Bayer show című műsorban a NVVH-ra utalva azt mondta: az egy „ÁVH típusú intézmény”, létrehozásáért elsősorban azok felelősek, akik a törvényt megalkották. Ők politikusok, és „ezért az önkényuralmi eszközért, ami az ÁVH”, a felelősséget ők viselik politikai értelemben. De őket nem lehet se pénzügyi, se büntetőjogi felelősségre vonni - jelezte.

Aki „ebben az ÁVH-ban” munkát vállal, döntéseket hoz, eljárásokban vesz részt, nem tudja elkerülni a pénzügyi és jogi felelősségre vonást, amikor majd helyreállítják a jogállamot - jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette, ezért nyomon fogják követni az ott dolgozókat, minden egyes embernek a nevét, aki ott munkát vállal, nyilvánosságra hozzák: „kicsoda, ki fia borja, mit csinál ott”, milyen eljárásokban vett részt, milyen jogállamiságon kívüli eljárásoknak volt szereplője. Magyar Péter miniszterelnök a volt kormányfő kijelentésére reagálva azt írta a Facebookon, hogy Orbán Viktor az őszinte vallomás helyett arra vetemedett, hogy nyíltan fenyegetni kezdte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyészeit, rendőreit és pénzügyőreit.