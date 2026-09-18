Megtárgyalták, idő előttinek tartja a CÖF-CÖKA az október 23-i Békemenetet

Bayer Zsolt;békemenet;Bencsik András;október 23-a;CÖF;

2026-09-18 20:12:00 CEST

Úgy fest, mégsem tartják meg a rendezvényt.

Idő előttinek tartja a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) az október 23-i Békemenetet.

A Fidesz-közeli szervezet egy pénteki, meglehetősen szűkszavú Facebook-posztban jelezte, hogy az elnökség megtárgyalta a kérdést és ezt követően jutott erre az álláspontra. Mint fogalmaztak, a „következő Békemenet a későbbiek folyamán lehet esedékes” - azonban konkrét dátumot nem nevezett meg a CÖF-CÖKA vezetősége.

Mint korábban hírt adtunk róla, az október 23-i Békemenet ötlete néhány nappal korábban, a Terror Háza Múzeum körül kialakult konfliktus után merült fel. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szeptember 15-én megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízatását, és az intézményt ideiglenesen bezárták, amíg megkezdik a kiállítás szakmai, illetve a múzeum működésének átvilágítását.

Erre reagálva Bayer Zsolt többek közt Bencsik Andrással és Huth Gergellyel közösen demonstrációt hirdetett szeptember 20-ra a Terror Háza elé, egyúttal azt is bejelentették, hogy október 23-án Békemenetet szerveznének ugyanoda. A felhívást azzal indokolták, hogy tiltakozni akarnak a múzeum bezárása és átalakítása ellen. Időközben Tarr Zoltán közölte, hogy az intézmény már szeptember 22-én újranyit, a kiállítás pedig a szakmai felülvizsgálat lezárásáig változatlan formában látogatható marad.