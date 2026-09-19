Orbán Viktor;elszámoltatás; NER;Podcast;Tisza Párt;NVVH;

2026-09-19 05:45:00 CEST

Kishalak után nagykutyák: kezd beindulni az elszámoltatás

Orbán Viktor előremenekült az elszámoltatók dühödt ÁVH-zásával, ám a NER felszámolását, úgy fest, nem tudja megakadályozni. Jellinek Dániel és Szivek Norbert letartóztatásával az ügyészség megüzente: kőkemény időszak elé néznek a NER-oligarchák. Az elszámoltatás másik "vége" a NAV vagyonvizsgálata lehet, ami rendkívül komolyan érintheti a NER-es elitet. Podcast.