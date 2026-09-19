Kishalak után nagykutyák: kezd beindulni az elszámoltatás

Orbán Viktor alighanem előre sejtette, hogy lecsapni készül az ügyészség a NER gazdasági topvezetőire, ezért kezdett el nem sokkal Jellinek Dániel és Szivek Norbert letartóztatása előtt interjúkat adni, ahol jó előre „ÁVH”-nak nevezte az elszámoltatókat – hangzott el a Népszava Hol élünk? közéleti podcastjének eheti adásában.
Papp Zsolt gazdasági újságíró, Varga Dóra főszerkesztő-helyettes, Horváth Gábor megbízott főszerkesztő és Batka Zoltán műsorvezető arról vitatkoztak: politikai üzenet, megtervezett odacsapás volt-e a Jellinek-Szivek duó látványos letartóztatása vagy a dolgok innentől a maguk jogi útján haladnak, azaz a NER elmúltával immáron a rendszer bűnbánói is mernek beszélni, illetve a hatóságok is mernek eljárni akár a legmagasabb rangú személyekkel szemben is.
Ami biztos: Jellinek Dániel és a NER-es volt állami topvezető Szivek Norbert letartóztatása brutális üzenet a NER árnyékvilágának: az új rendszerben nincsenek az MSZP-Fidesz váltógazdaságra jellemző „védett személyek”, immáron bárkit, bármikor elérhet a NER-es múltja. Magyar Péterék ráadásul bejelentették az adóhatósági vagyonvizsgálatokat is, ami együtt már súlyos veszélyt jelent az elmúlt rendszer haszonélvezőire.