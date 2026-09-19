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Kishalak után nagykutyák: kezd beindulni az elszámoltatás

Orbán Viktor előremenekült az elszámoltatók dühödt ÁVH-zásával, ám a NER felszámolását, úgy fest, nem tudja megakadályozni. Jellinek Dániel és Szivek Norbert letartóztatásával az ügyészség megüzente: kőkemény időszak elé néznek a NER-oligarchák. Az elszámoltatás másik "vége" a NAV vagyonvizsgálata lehet, ami rendkívül komolyan érintheti a NER-es elitet. Podcast.

Orbán Viktor alighanem előre sejtette, hogy lecsapni készül az ügyészség a NER gazdasági topvezetőire, ezért kezdett el nem sokkal Jellinek Dániel és Szivek Norbert letartóztatása előtt interjúkat adni, ahol jó előre „ÁVH”-nak nevezte az elszámoltatókat – hangzott el a Népszava Hol élünk? közéleti podcastjének eheti adásában.

Papp Zsolt gazdasági újságíró, Varga Dóra főszerkesztő-helyettes, Horváth Gábor megbízott főszerkesztő és Batka Zoltán műsorvezető arról vitatkoztak: politikai üzenet, megtervezett odacsapás volt-e a Jellinek-Szivek duó látványos letartóztatása vagy a dolgok innentől a maguk jogi útján haladnak, azaz a NER elmúltával immáron a rendszer bűnbánói is mernek beszélni, illetve a hatóságok is mernek eljárni akár a legmagasabb rangú személyekkel szemben is.

Ami biztos: Jellinek Dániel és a NER-es volt állami topvezető Szivek Norbert letartóztatása brutális üzenet a NER árnyékvilágának: az új rendszerben nincsenek az MSZP-Fidesz váltógazdaságra jellemző „védett személyek”, immáron bárkit, bármikor elérhet a NER-es múltja. Magyar Péterék ráadásul bejelentették az adóhatósági vagyonvizsgálatokat is, ami együtt már súlyos veszélyt jelent az elmúlt rendszer haszonélvezőire. 

Úgy vélekedett, hogy ebben az esetben „köztörvényes bűnözőkkel állunk szemben”, akiknek az elszámoltatása jogos társadalmi igény.