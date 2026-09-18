Galgóczy Ferenc: Egy-két héten belül felfüggesztik a Volánbusz-ügy egyik érintettjének mentelmi jogát

Volánbusz;korrupciógyanú;Seszták Miklós;Szivek Norbert;Jellinek Dániel;

2026-09-18 08:14:00 CEST

Úgy vélekedett, hogy ebben az esetben „köztörvényes bűnözőkkel állunk szemben”, akiknek az elszámoltatása jogos társadalmi igény.

A Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós ügyek egy részében már 2021-ben nagyrészt feltárták, hogy kik, milyen módon és mennyi pénzt vettek ki az állami vállalatból, valamint azt is, hogy az összegek hová kerültek – erről beszélt Galgóczy Ferenc civil oknyomozó a Népszava Törésvonal című műsorában.

Kifejtette, a nyomozóhatóság több ezer munkaórát fordított az ügy feltárására, a késlekedés okát pedig nem a nyomozóknál kell keresni.

Galgóczy Ferenc két külön Volánbusz-ügyet választott szét. A 2021-es eljárást alapvetően hűtlen kezeléshez kapcsolódó ügyként írta le, amelyben különböző cégeken és szerződéseken keresztül mintegy tízmilliárd forintos korrupciós pénzt állítottak elő, majd az összegeket több gazdasági társaságon keresztül mozgatták tovább. Saját szerepéről hangsúlyozta: ebben az ügyben nem tanú és nem érintett, ismeretei abból származnak, hogy 2016 óta kutatja a Seszták Miklóshoz és Szivek Norberthez köthető ügyeket, később pedig nyomozati anyagok is eljutottak hozzá. A mostani őrizetbe vételek ugyanakkor nem ehhez, hanem egy 2026-ban indult, tízmilliárd forintot meghaladó vesztegetési ügyhöz kapcsolódnak. Ebben tanúként vesz részt, de – mint mondta – nem kért sem jogi, sem más védelmet. A nyomozás egy olyan négymilliárd forintos vesztegetési rész feltárása után indult meg májusban, amelyet ő derített fel. Úgy fogalmazott, az eljárás ezután gyorsan bővült, és a hatóság számos bizonyítékot szerzett.

Galgóczy Ferenc arról is beszélt, hogy az ügyben van mentelmi joggal rendelkező érintett. A személyt nem nevezte meg, de azt állította, számításai szerint a mentelmi jog egy-két héten belül le fog kerülni róla, és ezt követően az őrizetbe vételét elkerülhetetlennek tartja.

Seszták Miklósról külön azt mondta, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékokat az ügy egészének ismeretében „megdönthetetlennek” tartja, ugyanakkor azt is hangsúlyozta: a bizonyításnak nem a nyilvánosság előtt kell megtörténnie, és a bizonyítékok nyilvánosságra hozatala rendkívüli módon veszélyeztetné a nyomozás eredményességét. Arra a felvetésre, hogy az ügy szálai magasabb kormányzati szintig is elérhetnek-e, Galgóczy Ferenc azt mondta, erről nincs tudomása. Úgy fogalmazott, szeretné hinni, hogy a történet Seszták Miklósnál véget ér, de szerinte a nyomozóhatóság vizsgálni fogja azt is, vannak-e más érintettek akár az egykori miniszterrel azonos kormányzati szinten. Azt nem állította, hogy ilyen kapcsolat létezik.

Az interjúban előkerült Galgóczy Ferenc korábbi cége, a BUDPORT története is. Ezzel kapcsolatban megismételte korábbi állítását, hogy Seszták Miklósnak „védelmi pénzt” fizetett; kapcsolatuk 2014 októberétől 2016 februárjáig tartott. Elmondása szerint azért fizetett, hogy a már működő repülőtéri földi kiszolgáló vállalkozását ne lehetetlenítsék el. Külön hangsúlyozta, hogy nem egy szerződés vagy piac megszerzéséért fizetett. Az ügyet elévültnek nevezte, ezért annak nincs büntetőjogi következménye. Azt is mondta, ha a volt tárcavezető emlékezetét fel kellene frissíteni, „másodpercre pontosan” meg tudná mondani, mikor és mit mondott neki.

Galgóczy Ferenc egy másik történetet is ismertetett a Volánbusz akkori vezetéséről: 2015-ben, nem sokkal egy vezetőváltás után valaki készpénzzel jelent meg a vállalat új vezetőjénél, Fekete Antalnál, és azt állította, hogy ez korábban is így ment. A vezérigazgató először nem fogadta el a pénzt, majd értesítette Seszták Miklóst, aki arra utasította, hogy kérje vissza az összeget, és jelezze: az addig éveken keresztül fizetett havi 115 millió forintos díj 125 millió forintra emelkedik. Szerinte ez volt az a pont, amely elindította az ügyben a lavinát.

A civil oknyomozó nem nevezett meg további olyan szereplőket, akik ellen intézkedés várható, noha azt mondta, ismeri az ügy résztvevőit. Mindezt azzal indokolta, hogy valamilyen szinten ők is áldozatai voltak ennek a szervezetnek. A nyomozás jelenlegi állapotáról Galgóczy Ferenc azt mondta, nincs kétsége afelől, hogy a hatóságok végigviszik az ügyeket és eljutnak a végső haszonélvezőkig. A folyamatot nem politikai kérdésként írta le: nagyon súlyos korrupciós bűncselekményekről és az érintettek elszámoltatásáról, felelősségre vonásáról van szó, mivel „köztörvényes bűnözőkkel állunk szemben”, akiknek az elszámoltatása jogos társadalmi igény.