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A pénteki erzsébetvárosi gyilkosság feltételezett elkövetőjét elfogták, társát még keresik

A fővárosi Akácfa utcában történt halálos bántalmazás tetteseit kamerafelvételek alapján azonosították. A rendőrség a 48 éves Rostás Zsolt ellen testi sértés gyanúja miatt adott ki elfogatóparancsot.

A 40 éves H. Richárdot 2026. szeptember 19-én szombaton a reggeli órákban elfogták, elszámoltatása emberölés bűntett gyanúja miatt folyamatban van. Társát, a 48 éves Rostás Zsoltot testi sértés gyanúja miatt, elfogatóparancs alapján továbbra is keresik – olvasható a police.hu rendőrségi oldalon az erzsébetvárosi halálos bántalmazás ügyének fejleményeiről. 

Lapunk is beszámolt arról, hogy megöltek egy férfit péntekre virradó éjjel Budapesten. – Pénteken 1 óra 40 perc körül egy ismeretlen elkövető a VII. kerület Akácfa utcában, közterületen bántalmazott egy 36 éves férfit. Az áldozat a mentők szakszerű ellátása ellenére a helyszínen életét vesztette.

A frissített közlemény szerint a budapesti rendőrök szemlét tartottak, a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. – A nyomozók adatokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki, kamerafelvételeket elemeztek és egy napon belül azonosították a feltételezett elkövetőket – írták.

Rostás Zsoltot testi sértés gyanúja miatt körözik

A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.