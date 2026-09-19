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2026-09-19 09:52:00 CEST

A pénteki erzsébetvárosi gyilkosság feltételezett elkövetőjét elfogták, társát még keresik

A fővárosi Akácfa utcában történt halálos bántalmazás tetteseit kamerafelvételek alapján azonosították. A rendőrség a 48 éves Rostás Zsolt ellen testi sértés gyanúja miatt adott ki elfogatóparancsot.