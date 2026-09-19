A pénteki erzsébetvárosi gyilkosság feltételezett elkövetőjét elfogták, társát még keresik

A 40 éves H. Richárdot 2026. szeptember 19-én szombaton a reggeli órákban elfogták, elszámoltatása emberölés bűntett gyanúja miatt folyamatban van. Társát, a 48 éves Rostás Zsoltot testi sértés gyanúja miatt, elfogatóparancs alapján továbbra is keresik – olvasható a police.hu rendőrségi oldalon az erzsébetvárosi halálos bántalmazás ügyének fejleményeiről.
Lapunk is beszámolt arról, hogy megöltek egy férfit péntekre virradó éjjel Budapesten. – Pénteken 1 óra 40 perc körül egy ismeretlen elkövető a VII. kerület Akácfa utcában, közterületen bántalmazott egy 36 éves férfit. Az áldozat a mentők szakszerű ellátása ellenére a helyszínen életét vesztette.
A frissített közlemény szerint a budapesti rendőrök szemlét tartottak, a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. – A nyomozók adatokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki, kamerafelvételeket elemeztek és egy napon belül azonosították a feltételezett elkövetőket – írták.Halálra vertek egy férfit Erzsébetvárosban