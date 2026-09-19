Meloni eltörli a kisautók gépjárműadóját, de a számlát végül az államnak kell állnia

Olaszország;Sergio Mattarella;gépjárműadó;Giorgia Meloni;

2026-09-19 12:27:00 CEST

A római kabinet 2027-re egy jármű után mentességet ad a legfeljebb 80 kilowattos autók tulajdonosainak, Sergio Mattarella pedig már kihirdetésre továbbította a rendeletet. A 2,3 milliárd eurós kiesést részben a helyreállítási alap megtakarításaiból pótolják, miközben vita indult a döntés tartósságáról.

Az olasz kormány az egyik legnépszerűtlenebb közteherhez nyúlt hozzá a legutóbbi minisztertanácsi ülésen. Giorgia Meloni bejelentette, hogy 2027-ben mentesítik a gépjárműadó, a bollo auto megfizetése alól azokat a magánszemélyeket, akik legfeljebb 80 kilowatt (108.81 lóerő) teljesítményű, szabályosan biztosított személyautót tartanak fenn. A kedvezmény személyenként egy gépkocsira jár, több jogosult jármű esetén pedig a kisebb teljesítményűre. Ha valakinek nincs ilyen autója, egy motorkerékpár vagy robogó után kaphat mentességet.

A döntés az eredeti bejelentésnél nagyobb kört érinthet. A közlekedési minisztérium szeptember 17-én közölt adatai szerint 24,6 millió embernek van legalább egy, a teljesítményhatár alá eső járműve, az ilyen autók és motorok száma pedig csaknem 34,9 millió. A kormány korábbi, 14,5 milliós becslése a közvetlenül érintett járművek szűkebb körére vonatkozott. A feltételek között nincs jövedelmi korlát, így a mentesség nemcsak alacsony keresetű háztartásoknak jár.

A jogi folyamat is továbbhaladt.

Sergio Mattarella államfő szeptember 17-én kihirdetésre alkalmasnak találta a rendeletet.

A kedvezmény jelenlegi formájában 2027-re szól, a kabinet azonban azt ígéri, hogy a következő költségvetési törvényben tartóssá teszi.

Kétmilliárdos lyuk a régióknál

A bollo auto bevétele alapvetően a régiókat illeti, ezért a döntés azonnal felvetette a kieső források pótlásának kérdését. A kormány számítása szerint 2027-ben mintegy 2,3 milliárd euróról van szó. Róma azt ígéri, hogy teljes egészében kompenzálja a régiókat és az autonóm tartományokat. A finanszírozáshoz a PNRR, az olasz helyreállítási terv fel nem használt vagy megtakarított kereteiből is átcsoportosítanának összegeket.

Ez a pont különösen érzékeny, mert Olaszország államadóssága a GDP közel 139 százaléka, miközben az energiaárak emelkedése miatt más támogatásokra is szükség van. A kabinet a gázolaj jövedéki adójának átmeneti csökkentését is meghosszabbította: szeptember 18-tól kisebb kedvezmény lépett életbe, amelyet szeptember 26-tól tovább mérsékelnek, majd október elejétől a mozgó jövedékiadó-rendszernek kell tompítania az árkilengéseket.

A döntést ezért a kormány egyszerre mutatja be családi tehercsökkentésként és az energiaár-sokk kezelésének részeként.

Az ellenzék és egyes intézmények viszont azt kifogásolják, hogy az általános mentesség nem célzott: ugyanúgy részesül belőle a tehetősebb, kis teljesítményű autót használó tulajdonos, mint az a család, amelynek a jármű fenntartása valódi megélhetési teher. Környezetvédők azt is felvetik, hogy a konstrukció nem kötődik a kibocsátáshoz, így nem ösztönzi közvetlenül a kevésbé szennyező autók vásárlását.

Választás előtt kerül le a teher

A rendelet politikai időzítése sem kerülhető meg. Olaszországban 2027-ben esedékes a parlamenti választás, és a Reuters szerint az intézkedést széles körben a következő kampány egyik korai, közvetlenül érzékelhető adócsökkentéseként értékelik. Meloni kormánykoalíciója közben a jobboldali térfélen új versenytársakkal is számol, ezért a háztartások számára könnyen érthető kedvezmények felértékelődnek.

Matteo Renzi egy korábbi vita felidézésével támadta a miniszterelnököt. Arra emlékeztetett, hogy Meloni 2016-ban még populista ötletként gúnyolta a gépjárműadó eltörlését. A kormányfő most azzal válaszolt, hogy a mostani kabinet képes megteremteni a pénzügyi fedezetet, és a döntést tartósnak szánja. A vita ezzel a bollo auto technikai részletein túl a hitelességről és a költségvetési mozgástérről szól.

A konstrukció technikai részletei is vitákhoz vezettek.

Az elektromos autók Olaszországban jelenleg több régióban eleve többéves mentességet élveznek, ezért felmerült, hogy egyes régebbi villanyautók tulajdonosai kedvezőtlenebb helyzetbe kerülhetnek, mint a 80 kilowatt alatti benzines vagy dízel járművek gazdái. A kormány szerint a parlamenti átalakítás során lesz lehetőség az ilyen anomáliák rendezésére.

A régiók részéről egyelőre nincs egységes ellenállás, de a kompenzáció pontos ütemezése kulcskérdés lesz, mert a bollo bevételei közvetlenül jelennek meg a helyi költségvetésekben.