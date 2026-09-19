Tíz perc után kétgólos hátrányban volt a Vasas, mégis győzött Debrecenben

NB I;labdarúgás;DVSC;Vasas;

2026-09-19 22:00:00 CEST

A Vasas fordulatokban gazdag mérkőzésen nyert 4-2-re a Debrecen vendégeként a labdarúgó NB I nyolcadik fordulójának szombati játéknapján.

Álomszerűen kezdett a házigazda Debrecen, amely a 10. percben már 2-0-ra vezetett első két helyzetét értékesítve. A Vasas az első félidő második felében magára talált, az angyalföldiek több remek akciót vezettek, de a befejezéseknél vagy egy hazai védő - például Lang -, vagy a kapufa segítette ki riválisát.

A fővárosiak végül lélektanilag a legjobb pillanatban, nem sokkal a szünet előtt szépítettek Koszta gyönyörű szabadrúgásával, teljesen nyílttá téve ezzel az összecsapást.

Nem sokkal a fordulást követően kis híján visszaállította a kétgólos különbséget a Debrecen, de Dzsudzsák találatát hosszas VAR-vizsgálat után érvénytelenítették, ugyanakkor egy perccel később a túloldalon Pávkovics kiegyenlített.

A 73. percben a Vasas centikre volt a fordítástól, egy labdaszerzés után Tóth kapott remek labdát, már kicselezte a debreceni kapust is, de közeli lövését Guerrero fölé csúsztatta - ez volt talán az egész szezon eddigi egyik legnagyobb kimaradt lehetősége.

A debreceni közönséggel nem sokkal később megismétlődött egy korábbi jelenet, a hazai drukkerek már rég megünnepelték a csereként pályára lépő Adinany gólját, azonban a VAR ezúttal is kiszúrt egy „hibát”, ezt már nem is hagyták szó nélkül a szurkolók.

A forgatókönyv szinte ijesztően hasonlóan alakult, a Vasas ugyanis ismét érvényes góllal válaszolt a Debrecen érvénytelenjére, Tóth sokadik ziccerét ugyan elrontotta, de egy másik csere, Pethő már nem hibázott. A 98. percben aztán egy kontra végén végül Tóthnak is összejött a gól, kialakítva ezzel a végeredményt.

NB I, 8. forduló:

DVSC - Vasas 2-4

Gólszerzők: Szendrei (4.), Batik (10.), illetve Koszta (44.), Pávkovics (61.), Pethő (91.), Tóth M. (98.)

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