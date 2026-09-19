A minap ittasan balesetet okozó Maldini győztes gólt szerzett

Serie A;olasz labdarúgó bajnokság;

2026-09-19 20:20:00 CEST

A Cagliari Daniel Maldini góljával győzött az Udinese vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának szombati mérkőzésén.

Daniel Maldini góljával győzött a Cagliari az Udinese vendégeként a Serie A ötödik fordulójában. A 24 éves támadó harmadik bajnoki gólját szerezte a szezonban, a Cagliari pedig egymás után a harmadik meccsét nyerte meg a Serie A-ban.

Paolo Maldini fia az elmúlt héten többször is bekerült a hírekbe: múlt szombaton ugyancsak győztes gólt szerzett a bajnokságban az Atalanta ellen, majd vasárnap hajnalban ittasan közúti baleset résztvevője volt.

Az alkoholteszt a megengedett érték közel kétszeresét mutatta ki a vérében, emiatt be is vonták a jogosítványát. A kábítószer-fogyasztás kimutatására szolgáló gyorsteszt is pozitív eredményt hozott, a későbbi vizsgálatok viszont a kábítószert nem igazolták.

Új edzőjével sem nyert a Bologna

A továbbra is nyeretlen Bologna 1-1-es döntetlent játszott hazai pályán a Torinóval. Az idényt egy döntetlennel és három vereséggel kezdő hétszeres bajnok vezetősége szerdán menesztette Domenico Tedesco vezetőedzőt, akit egyébként júniusban nevezett ki. Utódja, Raffaele Palladino szombaton mutatkozott be új csapatánál, és bár a 14. percben vezetést szerzett a Bologna, a vendégek a 77. percben szerzett góllal egyenlítettek.