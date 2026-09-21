Erik Truffaz és Barabás Lőrinc együtt Újbudán

Jazz;Erik Truffaz;Barabás Lőrinc;

2026-09-21 10:31:00 CEST

Erik Truffaz és Barabás Lőrinc John Coltrane születésének századik évfordulójához kapcsolódó közös koncertje nyitja szeptember 24-én az A38 Hajón az Újbuda Jazz Fesztivált. A szeptember 26-ig tartó rendezvényen ismét az újító, kísérletező jazz kerül fókuszba.

Az A38 Hajón három, míg a Fonó Budai Zeneházban egy sűrű estén át mutatja meg az Újbuda Jazz Fesztivál, hogy mennyire sokfelé tart ma a műfaj: kortárs improvizáció, pszichedélia, elektronika, minimalizmus, neo-classical és rock találkozik a programban. A 2005-ben indult rendezvény az elmúlt 21 év alatt a folyamatos útkeresésről, a kísérletezésről és a műfaji határok átlépéséről szólt, ezt a nyitottságot viszi tovább az idei program is, amelyben kortárs improvizáció, pszichedélia, elektronika, minimalizmus, neo-classical és rock találkozik.

A fesztivált szeptember 24-én a francia-svájci trombitás Erik Truffaz és a hazai jazzszcéna innovatív zeneszerző-trombitaművésze Barabás Lőrinc közös koncertje nyitja, amelyet John Coltrane születésének századik évfordulójának szentelnek. Nem ez az első centenáriumi koncert, amelyen együtt játszanak, koranyáron a szintén száz évvel ezelőtt született Miles Davist idézték meg közös fellépésükön.

Pénteken a Sickpicnic és a Négyessy Barnabás Quartet a komponált zene és a szabad improvizáció közötti átjárásokat keresi, este pedig a The Qualitons pszichedéliából, garázsrockból és kísérletező soulból építkező őszi nagykoncertje következik az Eskimo Lunettes felvezetésével. Szombaton a Decolonize Your Mind Society és az osztrák Synesthetic Music Trio zárja az A38 fesztiválprogramját.

A Fonó Budai Zeneházban szombaton a zongorista szólisták és az újhullámos jazz kerülnek fókuszba. Két izgalmas, kísérletező produkció, Őri-Kiss Botond és NovaN tér vissza a Fonóba, a Bala Marea pedig most először lép itt színpadra, magával hozva a Zeneakadémián végzett fiatal jazzisták friss zenei gondolkodását.

Őri-Kiss Botond zeneszerző-zongorista analóg szekvenciákra épülő új koncertanyagában az akusztikus zongora, az ismétlődés és az improvizáció kerül folyamatos kölcsönhatásba. A Music for Left & Right lemez világából kiinduló műsor új, ritmikusabb, live act jellegű tételekkel bővül: olyan zenei folyamat jön létre, amely koncert közben is állandóan alakul.

A Dely Viktória vezette Bala Marea zenéjében jazz és könnyűzene, páratlan lüktetések, súlyos basszusmenetek és a vokális zene gazdag kifejezőeszközei találkoznak. A főként saját szerzeményekből építkező világ személyes, szabad és nehezen szorítható műfaji kategóriák közé. A fiatal formáció ezen az estén mutatkozik be először a Fonó közönségének.

NovaN, azaz Novai Gábor régi fellépőkánt tér vissza a Fonóba, hiszen már saját klubot is rendezett a házban. Zenéje a jazz, a neo-classical és a pszichedelikus soundscape-ek határvidékén mozog: egyszerre intim, meditatív és kísérletező.