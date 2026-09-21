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Erik Truffaz és Barabás Lőrinc most John Coltrane születésének századik évfodulójáról emlékezik meg

Erik Truffaz és Barabás Lőrinc együtt Újbudán

Erik Truffaz és Barabás Lőrinc John Coltrane születésének századik évfordulójához kapcsolódó közös koncertje nyitja szeptember 24-én az A38 Hajón az Újbuda Jazz Fesztivált. A szeptember 26-ig tartó rendezvényen ismét az újító, kísérletező jazz kerül fókuszba.

Az A38 Hajón három, míg a Fonó Budai Zeneházban egy sűrű estén át mutatja meg az Újbuda Jazz Fesztivál, hogy mennyire sokfelé tart ma a műfaj: kortárs improvizáció, pszichedélia, elektronika, minimalizmus, neo-classical és rock találkozik a programban. A 2005-ben indult rendezvény az elmúlt 21 év alatt a folyamatos útkeresésről, a kísérletezésről és a műfaji határok átlépéséről szólt, ezt a nyitottságot viszi tovább az idei program is, amelyben kortárs improvizáció, pszichedélia, elektronika, minimalizmus, neo-classical és rock találkozik.

A fesztivált szeptember 24-én a francia-svájci trombitás Erik Truffaz és a hazai jazzszcéna innovatív zeneszerző-trombitaművésze Barabás Lőrinc közös koncertje nyitja, amelyet John Coltrane születésének századik évfordulójának szentelnek. Nem ez az első centenáriumi koncert, amelyen együtt játszanak, koranyáron a szintén száz évvel ezelőtt született Miles Davist idézték meg közös fellépésükön.

Pénteken a Sickpicnic és a Négyessy Barnabás Quartet a komponált zene és a szabad improvizáció közötti átjárásokat keresi, este pedig a The Qualitons pszichedéliából, garázsrockból és kísérletező soulból építkező őszi nagykoncertje következik az Eskimo Lunettes felvezetésével. Szombaton a Decolonize Your Mind Society és az osztrák Synesthetic Music Trio zárja az A38 fesztiválprogramját.

A Fonó Budai Zeneházban szombaton a zongorista szólisták és az újhullámos jazz kerülnek fókuszba. Két izgalmas, kísérletező produkció, Őri-Kiss Botond és NovaN tér vissza a Fonóba, a Bala Marea pedig most először lép itt színpadra, magával hozva a Zeneakadémián végzett fiatal jazzisták friss zenei gondolkodását.

Őri-Kiss Botond zeneszerző-zongorista analóg szekvenciákra épülő új koncertanyagában az akusztikus zongora, az ismétlődés és az improvizáció kerül folyamatos kölcsönhatásba. A Music for Left & Right lemez világából kiinduló műsor új, ritmikusabb, live act jellegű tételekkel bővül: olyan zenei folyamat jön létre, amely koncert közben is állandóan alakul.

A Dely Viktória vezette Bala Marea zenéjében jazz és könnyűzene, páratlan lüktetések, súlyos basszusmenetek és a vokális zene gazdag kifejezőeszközei találkoznak. A főként saját szerzeményekből építkező világ személyes, szabad és nehezen szorítható műfaji kategóriák közé. A fiatal formáció ezen az estén mutatkozik be először a Fonó közönségének.

NovaN, azaz Novai Gábor régi fellépőkánt tér vissza a Fonóba, hiszen már saját klubot is rendezett a házban. Zenéje a jazz, a neo-classical és a pszichedelikus soundscape-ek határvidékén mozog: egyszerre intim, meditatív és kísérletező. 

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