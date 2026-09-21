Triplázott a Katona némacsendje a színikritikusoknál

A Színházi Kritikusok Céhe idén 47. alkalommal adta át a Színikritikusok Díját, amellyel a 2025/2026-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerte el. Négy díjat kaptak a Katona József Színház előadásai, duplázott a Budaörsi Latinovits Színház, Erdélybe két, a Vajdaságba egy díj került.
Öt díjazott neve már a díjátadó előtt ismert volt. A Színházi Kritikusok Céhe életműdíjjal ismerte el Ascher Tamást, posztumusz életműdíjjal Nádasdy Ádámot. Az évadokon átívelő, progresszív, társadalmi értelemben is jelentős munkát végző társulatok vagy személyek, illetve ilyen előadások számára adható Jövő díjat a Baltazár Színház kapta. A szervezet különdíjjal ismerte el a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivált és szervezőjét, a Független Színház Magyarországot. A legjobb gyerek- és ifjúsági színházi előadás a Füge Produkció és a DanteCasino együttműködésében bemutatott Ha már lúd… lett.Az a bizonyos plusz kromoszóma „A cigány anyát több helyütt levágták a képről”
A legtöbb díjjal a Katona József Színház előadásait ismerték el. A némacsend megkapta a legjobb rendezés (ifj. Vidnyánszky Attila) és díszlet (Schnábel Zita) díját, a Horatiót alakító Lengyel Benjámin pedig a legjobb epizódszereplő kategóriát nyerte meg. A Chicago koreográfiája (Gergye Krisztián) különdíjat ért.Csak a sikoly marad
Az Eötvös 10-ben tartott gálát Urbanovits Krisztina, Lestyán Attila és Martinkovics Máté celebrálta, a műsor összeállításában Purosz Leonidasz és Sahin-Tóth Sára közreműködött. A díjakat Mácsai Pál, Lestyán Attila és Martinkovics Máté, valamint Ascher Tamás korábbi és jelenlegi tanítványai adták át.
Két díj került Budaörsre, mindkettő A Répakirály elismerése (legjobb szórakoztató előadás, legjobb jelmez).
Két színészdíj került Erdélybe: Moldován Blanka a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának első kritikusdíját vitte haza a Sopro – Suttogás a sötétben című előadásban nyújtott epizódalakításáért, míg Kónya-Ütő Bence az előző évadbeli epizód-kritikusdíj után ezúttal a gyergyószentmiklósi és sepsiszentgyörgyi koprodukcióban készült Rinocéroszok főszerepéért kapta meg az elismerést.Játék életre és halálra „Magyarországról érezhető ez a széttartó energia, felismerek olyan dolgokat, amiket a Ceaușescu-rendszerben megéltem”„A kulturális intézmények elsődleges feladata, hogy garantálják az alkotói szabadságot. Tudom, hogy ez Magyarországon is rendkívül nehéz”
A legígéretesebb pályakezdő díja először került a Vajdaságba. Az elismerést Hodik Annabella, a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház színésze kapta.
Egy-egy díj jutott az Örkény Színházba (a legjobb női főszereplő), a Radnóti Színházba (a legjobb színházi zene), a Stúdió K Színházba (a legjobb független színházi előadás), a szombathelyi Weöres Sándor Színházba (a legjobb kőszínházi előadás), míg a legjobb új magyar dráma/színpadi szöveg bemutatója a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban volt.
A Színikritikusok Díjának nyertesei
Életműdíj: Ascher Tamás
Posztumusz életműdíj: Nádasdy Ádám
Különdíj: Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál – Független Színház Magyarország
Jövő díj: Baltazár Színház
A legjobb gyerek- és ifjúsági előadás: Ha már lúd… (Füge Produkció – DanteCasino; rendező: Kenéz Ágoston)
A legjobb független színházi előadás: Elengedni nehéz (Stúdió K Színház; rendező: Simányi Zsuzsanna)
A legjobb kőszínházi előadás: Takarásban (Weöres Sándor Színház, Szombathely; rendező: Nagy Péter István)
A legjobb szórakoztató előadás: A Répakirály (Budaörsi Latinovits Színház; rendező: Kovalik Balázs)
A legjobb rendezés: némacsend (Katona József Színház; rendező: ifj. Vidnyánszky Attila)
A legjobb női főszereplő: Kókai Tünde (Ostromdressz; Örkény Színház)
A legjobb férfi főszereplő: Kónya-Ütő Bence (Rinocéroszok; Figura Stúdió Színház, Gyergyószentmiklós – Tamási Áron Színház, Sepsiszentgyörgy)
A legjobb női epizódszereplő: Moldován Blanka (Sopro – Suttogás a sötétben; Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat)
A legjobb férfi epizódszereplő: Lengyel Benjámin (némacsend; Katona József Színház)
A legígéretesebb pályakezdő: Hodik Annabella
A legjobb új magyar dráma/színpadi szöveg: Szabó Borbála: Száz karácsony
A legjobb díszlet: némacsend (Katona József Színház; tervező: Schnábel Zita)
A legjobb jelmez: A Répakirály (Budaörsi Latinovits Színház; tervező: Benedek Mari)
A legjobb színházi zene: Erdőszellem, avagy a föld az őrült, amely még a hátán hord benneteket (Radnóti Színház; zeneszerző: Bocsárdi Magor)
Különdíj: Gergye Krisztián (a Katona József Színház Chicago című előadásának koreográfiájáért)