Triplázott a Katona némacsendje a színikritikusoknál

Ascher Tamás;Nádasdy Ádám;Katona József Színház;Színikritikusok Díja;Baltazár Színház;Gergye Krisztán;ifj. Vidnyánszky Attita;roma hősök;

2026-09-21 10:14:00 CEST

Három ország 13 színházába kerültek idén Színikritikus-díjak; idén 11 előadás kapott elismerést. A 2025/2026-os évad rekordere a Katona József Színház: triplázott a némacsend, egy kategóriában pedig a Chicago nyert.

A Színházi Kritikusok Céhe idén 47. alkalommal adta át a Színikritikusok Díját, amellyel a 2025/2026-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerte el. Négy díjat kaptak a Katona József Színház előadásai, duplázott a Budaörsi Latinovits Színház, Erdélybe két, a Vajdaságba egy díj került.

Öt díjazott neve már a díjátadó előtt ismert volt. A Színházi Kritikusok Céhe életműdíjjal ismerte el Ascher Tamást, posztumusz életműdíjjal Nádasdy Ádámot. Az évadokon átívelő, progresszív, társadalmi értelemben is jelentős munkát végző társulatok vagy személyek, illetve ilyen előadások számára adható Jövő díjat a Baltazár Színház kapta. A szervezet különdíjjal ismerte el a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivált és szervezőjét, a Független Színház Magyarországot. A legjobb gyerek- és ifjúsági színházi előadás a Füge Produkció és a DanteCasino együttműködésében bemutatott Ha már lúd… lett.

A legtöbb díjjal a Katona József Színház előadásait ismerték el. A némacsend megkapta a legjobb rendezés (ifj. Vidnyánszky Attila) és díszlet (Schnábel Zita) díját, a Horatiót alakító Lengyel Benjámin pedig a legjobb epizódszereplő kategóriát nyerte meg. A Chicago koreográfiája (Gergye Krisztián) különdíjat ért.

Az Eötvös 10-ben tartott gálát Urbanovits Krisztina, Lestyán Attila és Martinkovics Máté celebrálta, a műsor összeállításában Purosz Leonidasz és Sahin-Tóth Sára közreműködött. A díjakat Mácsai Pál, Lestyán Attila és Martinkovics Máté, valamint Ascher Tamás korábbi és jelenlegi tanítványai adták át.

Két díj került Budaörsre, mindkettő A Répakirály elismerése (legjobb szórakoztató előadás, legjobb jelmez).

Két színészdíj került Erdélybe: Moldován Blanka a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának első kritikusdíját vitte haza a Sopro – Suttogás a sötétben című előadásban nyújtott epizódalakításáért, míg Kónya-Ütő Bence az előző évadbeli epizód-kritikusdíj után ezúttal a gyergyószentmiklósi és sepsiszentgyörgyi koprodukcióban készült Rinocéroszok főszerepéért kapta meg az elismerést.

A legígéretesebb pályakezdő díja először került a Vajdaságba. Az elismerést Hodik Annabella, a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház színésze kapta.

Egy-egy díj jutott az Örkény Színházba (a legjobb női főszereplő), a Radnóti Színházba (a legjobb színházi zene), a Stúdió K Színházba (a legjobb független színházi előadás), a szombathelyi Weöres Sándor Színházba (a legjobb kőszínházi előadás), míg a legjobb új magyar dráma/színpadi szöveg bemutatója a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban volt.