Drágábbak lehetnek a Temu és a Shein csomagjai, újabb uniós teher jön novemberben

Európai Unió;importvámok;Temu;

2026-09-21 11:38:00 CEST

Július óta már 3 eurós átmeneti vám terheli az EU-ba érkező, 150 eurónál olcsóbb e-kereskedelmi küldemények egyes termékkategóriáit. Novemberig új kezelési díj is érkezik, miközben Brüsszel az online piactereket teszi felelőssé a vámolásért, a termékbiztonságért és a szabályok betartásáért.

Újabb szakaszába lépett az Európai Unió fellépése az olcsó, elsősorban Kínából érkező e-kereskedelmi csomagok áradatával szemben.

Július 1-je óta megszűnt a 150 euró alatti küldemények korábbi vámmentessége, átmenetileg 3 eurós vámot kell fizetni az egy csomagban található, eltérő vámtarifa-kategóriák után. November 1-jéig pedig új, uniós szintű kezelési díj is megjelenik. Ennek összegét az Európai Bizottság még meghatározza, ezért a vásárlók számára a végleges többletköltség egyelőre nem ismert.

A 3 eurós teher nem feltétlenül csomagonként, hanem eltérő termékkategóriánként számítandó.

A változás különösen a Temu, a Shein és az AliExpress üzleti modelljét érinti. Ezek a platformok hatalmas mennyiségű, alacsony értékű küldeményt juttatnak közvetlenül az európai fogyasztókhoz. Az EU vámhatóságai 2025-ben mintegy hatmilliárd e-kereskedelmi csomagot kezeltek, több mint kilencven százalékuk Kínából érkezett. A mennyiség már olyan nagy, hogy a hatóságok szerint a hagyományos ellenőrzési rendszer képtelen elegendő terméket fizikailag vagy dokumentumalapon megvizsgálni.

A júliusban bevezetett 3 eurós vám átmeneti megoldás 2028 közepéig. Ugyanakkor ha egy küldemény több, eltérő vámtarifa-kategóriába tartozó terméket tartalmaz, a díj többszöröződhet. A végleges rendszerben a hagyományos vámtarifák lépnek majd életbe, amikor az új uniós vámadatközpont működőképessé válik.

A reform mögött nemcsak vámbevételi szempont áll.

Az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok az elmúlt években többször találtak olyan játékokat, elektronikai cikkeket, kozmetikumokat és más termékeket, amelyek nem feleltek meg az európai biztonsági előírásoknak. A több milliárd kis küldemény mellett lehetetlen mindent fizikailag megvizsgálni, ezért az EU a felelősséget egyre inkább a platformokra és az előzetes adatszolgáltatásra helyezi át.

A platform lesz az importőr

A vámkódex reformjának lényegi újítása nem maga a díj, hanem a felelősség áthelyezése. A nem uniós online piactereket importőrként kezelik, vagyis nekik kell gondoskodniuk a vámadatokról, a fizetendő terhek rendezéséről és arról is, hogy az értékesített áru megfeleljen az uniós szabályoknak. A cél az, hogy egy hibás, veszélyes vagy hamis termék esetén ne egy távoli, nehezen elérhető eladó és ne a vásárló viselje a teljes felelősséget.

A szabályozás szankciókat is tartalmaz. A legsúlyosabb, ismétlődő jogsértések esetén a bírság elérheti a vállalat előző évi uniós importértékének hat százalékát, és bizonyos vámkedvezményeket is megvonhatnak. A legmegbízhatóbb kereskedők ugyanakkor egyszerűsített eljárásokat kaphatnak a Trust and Check rendszerben.

Brüsszel a vásárló helyett az online piacteret akarja felelőssé tenni azért, mi érkezik az uniós piacra.

A reformhoz új intézményi háttér is épül. Az uniós vámhatóságnak Lille-ben lesz a székhelye, s egyetlen adatközpontban gyűjti majd össze azokat az információkat, amelyek jelenleg több mint száz tagállami informatikai rendszerben szóródnak szét. Az e-kereskedelmi vállalkozások számára az adatközpont használata 2028 júliusától válik kulcsfontosságúvá, a teljes kereskedelmi rendszer pedig 2034-re áll át.

Olcsó marad-e az online rendelés?

A magyar vásárlók számára a kérdés az, hogy milyen áron és milyen szállítási modellben marad vonzó. A néhány eurós tételek arányaiban jelentősen drágulhatnak, a nagyobb kosaraknál viszont kevésbé látványos a változás. A platformok várhatóan több árut hoznak majd be előre uniós raktárakba, mert így egyszerűbbé válhat a vámkezelés és gyorsulhat a kézbesítés is.

A kereskedőknek emellett át kell alakítaniuk az informatikai és adatszolgáltatási rendszereiket is. Az új modell lényege, hogy a vámhatóság már a csomag fizikai megérkezése előtt részletesebb képet kapjon az áruról, az eladóról és a fizetendő terhekről. Ha ez működik, a kockázatos küldeményeket célzottabban lehet kiválasztani, a szabályosan működő kereskedők csomagjai pedig gyorsabban haladhatnak át a rendszeren.

A fogyasztói hatás attól függ, hogyan reagálnak a platformok.

A vámot és a kezelési díjat részben beépíthetik az árakba, részben lenyelhetik a piaci részesedés megtartása érdekében, vagy növelhetik az európai raktárakból teljesített szállítások arányát. Ez utóbbi modell már most terjed: ha az áru nagyobb tételben, hagyományos importként érkezik az EU-ba, majd innen osztják szét a vásárlóknak, más költségszerkezet alakul ki, mint a közvetlen kínai csomagküldésnél.

Mi lehet a valós cél? Az uniós gyártók és kereskedők régóta azt kifogásolják, hogy nekik teljes körű termékbiztonsági, adó- és megfelelési előírásokat kell betartaniuk, miközben a kis csomagok tömege a gyakorlatban sokszor ellenőrizetlenül jut be a piacra. Az új rendszer akkor lesz sikeres, ha nemcsak drágábbá, hanem ellenőrizhetőbbé is teszi az importot – anélkül, hogy a vámeljárás maga válna újabb szűk keresztmetszetté.