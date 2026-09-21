Németh Balázs úgy emlékszik, hosszabb volt Orbán kötcsei beszéde, mint ami nyilvánosságra került

Fidesz;tüntetés;Kötcse;

2026-09-21 16:46:00 CEST

A volt miniszterelnök hétpontos tervéből rejtélyesen kimaradt ötödik pont nyomába eredtünk. Takács Péter bölcsek tanácsáról beszélt lapunknak a CÖF döntése kapcsán, miszerint mégsem lesz békemenet október 23-án.

Lehetséges, hogy kivágtak részleteket Orbán Viktor kötcsei beszédéből, így a volt miniszterelnök egyik igeforrásának, a Vadhajtások YouTube-csatornájára csak egy rövidebb változat kerülhetett fel. A nyilvánosságra hozott beszéd 1 óra 3 perc hosszúságú, Németh Balázs fideszes országgyűlési képviselő – aki maga is ott volt a helyszínen – azonban úgy emlékszik, hogy ennél hosszabban beszélt a pártelnök. A politikus továbbá úgy emlékszik, hogy hét pontot hallott Kötcsén, és hát ki is felejtené el a tervet, ami alapján saját pártja újra kormányzati pozícióba kerülhet.

Takács Péter fideszes képviselő is a helyszínen hallgatta a beszédet, ezért nem nézte meg a nyilvánosságra került felvételt. „Ott helyben ez egy konzisztens beszéd volt” – mondta lapunknak az államtitkár, majd hozzátette, hogy megpróbálja kideríteni Orbán Viktortól az igazságot. Mi a Vadhajtásoktól próbáltuk meg, frissítjük cikkünket, ha érdemben válaszolnak megkeresésünkre.

Vasárnapra a Terror Háza mellé szervezett tüntetéssel egy időben a szervezők (Bayer Zsolt, Huth Gergely, Bencsik András, Szentesi Zöldi László) október 23-ára békemenetet is beharangoztak. Később azonban a Civil Összefogás Fórum (CÖF), a békemenetek szervezője lefújta azt arra hivatkozva, hogy idő előttinek tartják.

„Ha úgy ítéli meg ott a bölcsek tanácsa, hogy még nem tartják időszerűnek, akkor majd később lesz” – mondta lapunknak Takács Péter. A képviselő hozzátette, hogy Bayer Zsolt lehet egy kicsit előre szaladt a menet bejelentésével, ő azonban nem akar beleszólni a CÖF dolgába.

Németh Balázs kívülállóként figyelte a bejelentés és a lemondás folyamatát. A képviselő azonban hozzátette, hogy március 15-én, vagy 2027. október 23-án már nagy tömeget lehet mozgósítani, hiszen szerinte addigra összedől Magyar Péter „filmszínháza”. A vasárnapi Fidesz-közeli tüntetésen részt vevők egyébként mindössze egy útkereszteződést tudtak megtölteni.

Németh Balázs bár korábban a Tisza-kormány „nagyon-nagyon gyors” összeomlását vizionálta Orbán Viktorral karöltve, de azt nem tudta megmondani, hogy számításai szerint ez mikorra fog bekövetkezni. A képviselő mindössze annyit mondott, hogy egy év múlva sokkal okosabbak leszünk e tekintetben.