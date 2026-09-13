Fidesz;gyermekvédelem;Pintér Sándor;Pócs János;kötcsei találkozó;Tisza Párt;

2026-09-13 13:40:00 CEST

Pintér Sándor nem tud a nevelőintézetekben bántalmazott gyerekekről, a Fidesz szimpatizánsai szerint a csőcselék fiatalok miatt nyert a Tisza – Videóriport Kötcséről

Nem a miniszter közvetlen feladata, hogy a nevelőintézetekben naponta ellenőrizze a dolgokat – mondta Pintér Sándor a Népszavának a gyermekvédelmi intézményekben történt bántalmazásokról a kötcsei polgári találkozó előtt. A helyszínen azt is megtudtuk: a Fidesz nem hazudott a kampányban, csak a Tisza, az alacsony nyugdíj pedig nem a Fidesz hibája. Videó.