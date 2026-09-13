Fidesz;gyermekvédelem;Pintér Sándor;Pócs János;kötcsei találkozó;Tisza Párt;

Pintér Sándor nem tud a nevelőintézetekben bántalmazott gyerekekről, a Fidesz szimpatizánsai szerint a csőcselék fiatalok miatt nyert a Tisza – Videóriport Kötcséről

Nem a miniszter közvetlen feladata, hogy a nevelőintézetekben naponta ellenőrizze a dolgokat – mondta Pintér Sándor a Népszavának a gyermekvédelmi intézményekben történt bántalmazásokról a kötcsei polgári találkozó előtt. A helyszínen azt is megtudtuk: a Fidesz nem hazudott a kampányban, csak a Tisza, az alacsony nyugdíj pedig nem a Fidesz hibája. Videó.

„Megnyerjük a következő választást, a Fidesz megmarad, Fidesz nélkül nincs jövő” – ezt mondta Pócs János fideszes képviselő a Népszavának, amikor megérkezett a szombati kötcsei polgári találkozóra. Később ezzel kapcsolatos kérdésünkre úgy nyilatkozott: nem hazudták végig a kampányt, semmit sem hazudtak, ezt kikéri magának. Majd riporterünket a kormányhoz irányította volna, hogy neki tegye fel a kérdéseit.

Pintér Sándor volt belügyminisztertől is megkérdeztük, miért hazudtak az aranykonvojügyben, amire úgy válaszolt: „Nem vettem részt a konvojügyben, nem tudok részleteket.” „Semmi közöm hozzá” – tette hozzá, hiába volt akkoriban ő a belügyminiszter.

Mit gondol arról, hogy több ezer gyereket bántalmaztak a gyermekvédelmi intézményekben? – kérdeztük még Pintér Sándort, aki e területért is felelt az előző kormányban. „Nem tudok ilyenről. Nem az én közvetlen feladatom. A miniszter közvetlen feladata nem tartozik azok közé, hogy a nevelőintézetekben naponta ellenőrizze a dolgokat” – mondta.

Faggattuk a találkozó helyszínén megjelent szimpatizánsokat is, mit gondolnak, miért veszítette el a Fidesz a választásokat. Volt, aki szerint a csőcselék miatt veszítette el a választást a Fidesz, vagyis a gyerekek, a fiatalok miatt, „akik szavaztak a Péterre”, és „akik ittasak, drogosok voltak”. Egy másik férfi szerint választási csalás volt, nem az emberek választották meg Magyar Pétert és a Tiszát, a Fidesz idején pedig nem volt köpönyegforgatás, amit megígértek, be is tartották.

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