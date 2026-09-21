Hegedűs Zsolt: 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak a Kőnig Róbert által alapított alapítvány

közpénz;alapítvány;elszámolás;Hegedűs Zsolt;Kőnig Róbert;

2026-09-21 16:06:00 CEST

Közölte, az Egészségtudatossági és Pácienstájékoztatási Alapítvány megszüntetésére irányuló eljárás is megindult, a fennmaradó összeg tételes elszámolása pedig még folyamatban van.

Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államháztartásnak az Egészségtudatossági és Pácienstájékoztatási Alapítvány a 2025 végén megítélt közel 4,8 milliárd forintos támogatásból - írta hétfői Facebook-bejegyzésében az egészségügyi miniszter.

Hegedűs Zsolt közölte, hogy az alapítvány megszüntetésére irányuló eljárás megindult, a fennmaradó összeg felhasználásának tételes elszámolása pedig még tart. A tárcavezető közölte, hogy Orbán Viktor 2025. március 19-től nevezte ki Kőnig Róbertet a betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztossá, aki 2025 novemberében hozta létre az alapítványt, amely év végén 4 796 648 000 forint támogatást kapott a Miniszterelnöki Kabinetirodától.

A szervezet első nagy projektjeként egy mesterséges intelligencián alapuló pácienstájékoztatási megoldás fejlesztését jelölte meg. A fejlesztéseket nem előzte meg megfelelő szakmai egyeztetés az egészségügyi ágazat irányításával, a betegszervezetekkel és az érintett szakmai szereplőkkel. Kőnig Róbert 2026 májusában azt közölte, hogy a támogatásnak addig csak kisebb részét használták fel, és az alapítvány a teljes összeggel tételesen elszámol. A politikus közlése szerint az eredetileg megítélt támogatás és a most visszafizetett összeg közötti különbség hozzávetőleg 496,6 millió forint. A felhasznált összeggel kapcsolatban a korábban vállalt tételes elszámolás lezárása még szükséges.

Hegedűs Zsolt azt írta, hogy korábban döntöttek a Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítvány megszüntetéséről. Az alapítványt 2019-ben az akkori kormány hozta létre, működésére és feladataira összesen mintegy 2,25 milliárd forint költségvetési forrást biztosítottak. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2025-ben vizsgálta a gazdálkodását, Hegedűs Zsolt pedig azt írta, hogy 2026 augusztusában bejelentették: megszüntetik az alapítványt.

A miniszter úgy fogalmazott, mindkét esetben az a cél, hogy az egészségügyre szánt közpénzek átláthatóan, szakmailag indokolt módon és valóban a betegek érdekében hasznosuljanak.