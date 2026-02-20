Ha képzett a beteg, olcsóbb az egészségügy

Az egészségügyi közkiadások 3-5 százalékát lehetne megnyerni, ha a magyar páciensek értenék azt, hogy hol, mikor, mivel forduljanak orvoshoz – vallják nemzetközi kutatások. Ez a „tudatlanság” évente, becslések szerint 75-150 milliárd forintjába kerül a magyarországi adófizetőknek.