Ledolgozta az ügyintézési hátralékot a drága gyógyszerekhez és gyógyászati eszközökhöz segítséget nyújtó alapítvány, és leigazolták az egykori gyógyszerhatóság főigazgatóját - közölte lapunkkal Kőnig Róbert.
Az egészségügyi közkiadások 3-5 százalékát lehetne megnyerni, ha a magyar páciensek értenék azt, hogy hol, mikor, mivel forduljanak orvoshoz – vallják nemzetközi kutatások. Ez a „tudatlanság” évente, becslések szerint 75-150 milliárd forintjába kerül a magyarországi adófizetőknek.
A Miniszterelnökségtől kapta a felkérést, hogy foglalkozzon egy kicsit a gyógyszertámogatásokat odaítélő közalapítvány ügyeivel Kőnig Róbert, a népszerű gyermeksebész, aki lapunknak leszögezte, Takács Péter nem szokott tőle tanácsokat kérni.