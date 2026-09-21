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Magyar Péter: A Tisza-frakció nem támogatja Baka András jelöltjét a legfőbb ügyész posztjára

A kormányfő nem látja esélyét, hogy megszavazzák. 

Nem látjuk biztosítottnak a Tisza-frakció részéről az államfő által jelölt Szathmáry Zoltán legfőbb ügyésszé választását - közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfőn, a Parlamentben tartott sajtótájékoztatóján a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint. 

Magyar Péter azt mondta: tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte, a Tisza-frakció nem hozott még végleges döntést az ügyben, „de az előzetes információk alapján a rendelkezésünkre álló, a hozzánk eljutott információk alapján azt tudom előzetesen elmondani, hogy nem látjuk azt biztosítottnak, hogy a Tisza-frakció részéről akár a kétharmados, akár a feles támogatást meg tudja szerezni a köztársasági elnök úr által jelölt Szatmári Zoltán ügyész úr.”

Magyar Péter azt ígérte, a végleges döntéssel a frakcióülés után, illetve a „további információk megvizsgálását követően jelentkeznek majd.

„De ha most kérdezik, akkor nem látjuk esélyét annak, hogy a jelöltet a Tisza-frakció meg fogja választani”

- fogalmazott.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Baka András köztársasági elnök hétfőn jelentette be, hogy Szathmáry Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek.

Közölte, az Egészségtudatossági és Pácienstájékoztatási Alapítvány megszüntetésére irányuló eljárás is megindult, a fennmaradó összeg tételes elszámolása pedig még folyamatban van.