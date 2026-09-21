Magyar Péter: A Tisza-frakció nem támogatja Baka András jelöltjét a legfőbb ügyész posztjára

legfőbb ügyész;Magyar Péter;Tisza-frakció;

2026-09-21 16:36:00 CEST

A kormányfő nem látja esélyét, hogy megszavazzák.

Nem látjuk biztosítottnak a Tisza-frakció részéről az államfő által jelölt Szathmáry Zoltán legfőbb ügyésszé választását - közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfőn, a Parlamentben tartott sajtótájékoztatóján a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Magyar Péter azt mondta: tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte, a Tisza-frakció nem hozott még végleges döntést az ügyben, „de az előzetes információk alapján a rendelkezésünkre álló, a hozzánk eljutott információk alapján azt tudom előzetesen elmondani, hogy nem látjuk azt biztosítottnak, hogy a Tisza-frakció részéről akár a kétharmados, akár a feles támogatást meg tudja szerezni a köztársasági elnök úr által jelölt Szatmári Zoltán ügyész úr.”

Magyar Péter azt ígérte, a végleges döntéssel a frakcióülés után, illetve a „további információk megvizsgálását követően jelentkeznek majd.

„De ha most kérdezik, akkor nem látjuk esélyét annak, hogy a jelöltet a Tisza-frakció meg fogja választani”

- fogalmazott.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Baka András köztársasági elnök hétfőn jelentette be, hogy Szathmáry Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek.