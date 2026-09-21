Szathmáry Zoltánt jelöli legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök

Országgyűlés;Baka András;jelölés;legfőbb ügyész;

2026-09-21 10:23:00 CEST

Az államfő a korábbi fővárosi fellebbviteli főügyészhelyettest, majd a Legfőbb Ügyészség informatikai főosztályvezető ügyészét javasolja megválasztani a posztra.

Baka András köztársasági elnök az alaptörvényi kötelezettségének eleget téve a mai napon megtette az Országgyűlés felé az új legfőbb ügyész személyére vonatkozó javaslatát. Az államfő a jelöltek széles körére kiterjedő, alapos tájékozódást követően dr. Szathmáry Zoltánt találta az ügyészi szervezet legfőbb vezetői tisztségének betöltésére a legalkalmasabbnak – olvasható a Sándor-palota honlapján.

A közlemény szerint jelöltről dönteni az Országgyűlés feladata és felelőssége. – A Sándor-palota egyúttal bejelenti, hogy a köztársasági elnök napirend előtt felszólal az Országgyűlés hétfői ülésén – tették hozzá.

Az ügyészségi szervezet változásait követő Jogkódex oldalon Szathmáry Zoltán 2025 januárjáig fővárosi fellebbviteli főügyészhelyettes, megbízott főosztályvezető ügyész volt, akit Polt Péter akkori legfőbb ügyész áthelyezett a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályához, és egyidejűleg kinevezett főosztályvezető ügyésszé.