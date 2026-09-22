Nyolcmilliárd forint közpénz biztosan elment az atlétikai világdöntőre, de eszméletlen pazarlás folyt korábban is, csak a jégért 10 milliót fizettek

közpénzek;Magyar Atlétikai Szövetség;Balásy Gyula;atlétikai világdöntő;

2026-09-22 11:45:00 CEST

Legalább 8 milliárd forint közpénzbe került az első budapesti atlétikai világdöntő három legnagyobb tétele, miközben a teljes számla még nem ismert.

A magyar állam 15 millió dollárt, nagyjából 4,7 milliárd forintot fizetett ki a rendezéshez kapcsolódóan. Ebből 3,2 milliárd forint ment a sportolók rekordösszegű pénzdíjára, 1,6 milliárd pedig a World Athletics rendezési jogdíjára, írta a Telex. A rendezés további 3,2 milliárd forintba került. A Magyar Atlétikai Szövetség pedig még 200 millió forintot kapott szakmai előkészítésre, versenybírókra, kommunikációra és marketingre. A számla így már 8 milliárd forint körül jár.

Balásyt elküldték, ezzel milliárdokat fogtak

És ez már egy jelentősen lefaragott összeg: korábban ennél jóval nagyobb, 16,75 milliárd forintos keretet biztosítottak az eseményre. A világdöntőt eredetileg Balásy Gyula cégei szervezték volna, de az új kormány azonnal szerződést bontott vele. Azt, hogy a 16,75 milliárd forintnyi keretösszegből végül mennyit költöttek el, egyelőre nem tudni: a tételes végelszámolás még nem ismert, de 10 milliárd körül talán megáll majd a végösszeg.

A bevételi oldalon 61 ezer eladott jeggyel lehet számolni, ami a lap becslése szerint 1,5 milliárd forint körüli bevételt jelenthetett. A szerződés szerint a rendezőnél maradt a jegybevétel, valamint a szponzori és közvetítési jogok bevételeinek nagyobb része is.

És hogy milyen pénzek tudnak eltűnni egy-egy sportesemény költségvetésében, arra a cikk egy korábbi példát idézett: volt olyan hazai rendezvény, ahol csak a jég több mint 10 millió forintba került.

A végleges számla tehát még nem ismert. Egyelőre annyi biztos, hogy megint közpénzmilliárdok mentek el egy világverseny rendezésére. Ahelyett, hogy pont fordítva lenne, és ezek a tételek a költségvetés bevételi oldalán jelennének meg.