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Ifj. Növényi Norbert Hexagone MMA Hungary nemzetközi ketrecharc-gálán a székesfehérvári MET Arénában 2025. november 7-én

Három-öt éven belül UFC-bajnok lenne Növényi Norbert, előbb azonban a UFC-szerződést kell megszereznie

UFC-szerződésért lép ketrecbe szerda hajnalban ifjabb Növényi Norbert Las Vegasban. A magyar MMA-harcos a Dana White’s Contender Series idei hetedik gálájának főmérkőzésén a veszélyes földharcos Theo Haiggel találkozik. Bár a látványos befejezés is fontos lehet, számára legalább ennyire lényeges, hogy fejben is végig kontrollálja a mérkőzést.

A Dana White’s Contender Seriesben a feltörekvő versenyzők közvetlenül a Ultimate Fighting Championship (UFC) vezetése előtt bizonyíthatnak. A győzelem önmagában nem feltétlenül jelent szerződést, a teljesítmény módja is számít: a harcosoknak azt kell megmutatniuk, hogy készen állnak a világ első számú MMA-szervezetében való szereplésre.

Növényi számára ennek megfelelően nem egyszerűen egy újabb mérkőzés következik. A 10-1-es mérleggel rendelkező középsúlyú harcos az utóbbi három találkozóját az első menetben fejezte be, most pedig egy olyan ellenféllel találkozik, akinek valamennyi győzelme idő előtti befejezéssel született. A 30 éves, 7-1-es mérleggel rendelkező Theo Haig elsősorban a földharcban veszélyes: az amerikai hat győzelmét is fojtással szerezte.

Az olimpiai bajnok birkózó, Növényi Norbert fia ezért kifejezetten az ellenfél erősségeire készült. A szokásos edzőpartnerei mellett több olyan sparringpartnert is az edzőtáborba hozatott, akik Haig stílusát tudták imitálni.

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„Napi kettőt szoktam edzeni, viszont amikor meccsre készülök, akkor az intenzitás felmegy, és egy harmadik edzés be szokott jönni, ami általában súlyvesztő vagy regenerálódó futás” – mondta a Népszavának Növényi, aki szerint összességében jól sikerült az edzőtábor.

A magyar versenyző már Las Vegasban készül, ahol az utolsó napok elsősorban a fogyasztásról és a mérkőzésre való ráhangolódásról szólnak. Elmondása szerint amikor öt nappal a meccs előtt megérkezett az Egyesült Államokba, még tíz kilogramm volt rajta a versenysúlyához képest, mostanra azonban már jóval közelebb került a limithez. Ilyenkor a szénhidrátot, a sót és a rostokat is elhagyja, és igyekszik minél többet sétálni, akár egy múzeumot felkeres, hogy a fogyasztás mellett valamivel elterelje a figyelmét az ételről.

A mérkőzés előtt elsősorban edzőire és csapattársaira, valamint családjára és legjobb barátaira támaszkodik. Ugyanakkor ilyenkor tudatosan visszavonul a külvilágtól.

„Ilyenkor a súlyvesztés miatt is már nagyon fáradt is vagyok. Az utolsó napokban csak a meccsre szeretek fókuszálni, ilyenkor kicsit antiszociálisabb vagyok” – fogalmazott Növényi, aki felkészült ellenfele stratégiájára.

„Biztos vagyok benne, hogy le akar majd vinni a földre, ott a hátamra mászni, és onnan akar lefojtani. Nekem az a lényeg, hogy a meccs közben jól gondolkodjak, és ne adjam meg neki azokat a pozíciókat, ahol ő erős tud lenni” 

– mondta Növényi.

A „jól gondolkodni” kifejezés nem véletlenül tér vissza a nyilatkozatában. Növényi egyetlen vereségét ugyanis éppen annak tulajdonítja, hogy túlságosan a kiütésre koncentrált, és az első két menetben elvesztette a fejét. Most, a UFC kapujában éppen ezt akarja kiküszöbölni.

„Ez egy jó teszt, hogy meg tudjam mutatni magamnak, mennyire jól tudok gondolkodni ott a ketrecben. 

Az a lényeg, hogy a jó döntéseket hozzam meg. Nemcsak a nagy kiütésre kell mennem, hanem a jó döntéseket is meg kell hoznom. Ha ezeket meghozom, akkor be tudom fejezni a meccset idő előtt.”

A Contender Series sajátossága, hogy a látványos teljesítménynek különösen nagy jelentősége lehet, hiszen Dana White, a UFC vezérigazgatója közvetlenül a mérkőzéseket követően dönt arról, kik kapnak szerződést. Növényi szerint ez természetesen extra terhet jelent, de nem akarja, hogy emiatt eltérjen attól, amit a felkészülés során gyakorolt.

A célja ennél is messzebbre mutat. Ha sikerül megszereznie a szerződést, három-öt éven belül szeretne eljutni a UFC bajnoki címéig. Ehhez azonban előbb a Haig elleni mérkőzést kell megnyernie.

„Elhiszem, hogy meg fogom kapni ezt a szerződést. Én nagyon hiszek a csapatomban és a kemény munkámban”

– zárta szavait.

A magyar versenyző és Theo Haig összecsapása a Contender Series ötmeccses programjának utolsó, kiemelt mérkőzése lesz. A középsúlyú találkozó három, egyenként ötperces menetből állhat, ha egyikük sem tudja korábban befejezni a küzdelmet. A gála magyar idő szerint szerda hajnalban egy órakor kezdődik. A Contender Series Magyarországon a UFC Fight Pass előfizetéses streamingplatformon követhető.

A UFC-ben Wellisch Krisztián volt az első magyar harcos 2006 és 2009 között, később pedig Fábián Melindának voltak mérkőzései a világ legnagyobb MMA-szervezetnél.

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