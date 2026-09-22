Három-öt éven belül UFC-bajnok lenne Növényi Norbert, előbb azonban a UFC-szerződést kell megszereznie

MMA;Növényi Norbert;UFC;

2026-09-22 08:30:00 CEST

UFC-szerződésért lép ketrecbe szerda hajnalban ifjabb Növényi Norbert Las Vegasban. A magyar MMA-harcos a Dana White’s Contender Series idei hetedik gálájának főmérkőzésén a veszélyes földharcos Theo Haiggel találkozik. Bár a látványos befejezés is fontos lehet, számára legalább ennyire lényeges, hogy fejben is végig kontrollálja a mérkőzést.

A Dana White’s Contender Seriesben a feltörekvő versenyzők közvetlenül a Ultimate Fighting Championship (UFC) vezetése előtt bizonyíthatnak. A győzelem önmagában nem feltétlenül jelent szerződést, a teljesítmény módja is számít: a harcosoknak azt kell megmutatniuk, hogy készen állnak a világ első számú MMA-szervezetében való szereplésre.

Növényi számára ennek megfelelően nem egyszerűen egy újabb mérkőzés következik. A 10-1-es mérleggel rendelkező középsúlyú harcos az utóbbi három találkozóját az első menetben fejezte be, most pedig egy olyan ellenféllel találkozik, akinek valamennyi győzelme idő előtti befejezéssel született. A 30 éves, 7-1-es mérleggel rendelkező Theo Haig elsősorban a földharcban veszélyes: az amerikai hat győzelmét is fojtással szerezte.

Az olimpiai bajnok birkózó, Növényi Norbert fia ezért kifejezetten az ellenfél erősségeire készült. A szokásos edzőpartnerei mellett több olyan sparringpartnert is az edzőtáborba hozatott, akik Haig stílusát tudták imitálni.

„Napi kettőt szoktam edzeni, viszont amikor meccsre készülök, akkor az intenzitás felmegy, és egy harmadik edzés be szokott jönni, ami általában súlyvesztő vagy regenerálódó futás” – mondta a Népszavának Növényi, aki szerint összességében jól sikerült az edzőtábor.

A magyar versenyző már Las Vegasban készül, ahol az utolsó napok elsősorban a fogyasztásról és a mérkőzésre való ráhangolódásról szólnak. Elmondása szerint amikor öt nappal a meccs előtt megérkezett az Egyesült Államokba, még tíz kilogramm volt rajta a versenysúlyához képest, mostanra azonban már jóval közelebb került a limithez. Ilyenkor a szénhidrátot, a sót és a rostokat is elhagyja, és igyekszik minél többet sétálni, akár egy múzeumot felkeres, hogy a fogyasztás mellett valamivel elterelje a figyelmét az ételről.

A mérkőzés előtt elsősorban edzőire és csapattársaira, valamint családjára és legjobb barátaira támaszkodik. Ugyanakkor ilyenkor tudatosan visszavonul a külvilágtól.

„Ilyenkor a súlyvesztés miatt is már nagyon fáradt is vagyok. Az utolsó napokban csak a meccsre szeretek fókuszálni, ilyenkor kicsit antiszociálisabb vagyok” – fogalmazott Növényi, aki felkészült ellenfele stratégiájára.

„Biztos vagyok benne, hogy le akar majd vinni a földre, ott a hátamra mászni, és onnan akar lefojtani. Nekem az a lényeg, hogy a meccs közben jól gondolkodjak, és ne adjam meg neki azokat a pozíciókat, ahol ő erős tud lenni”

– mondta Növényi.

A „jól gondolkodni” kifejezés nem véletlenül tér vissza a nyilatkozatában. Növényi egyetlen vereségét ugyanis éppen annak tulajdonítja, hogy túlságosan a kiütésre koncentrált, és az első két menetben elvesztette a fejét. Most, a UFC kapujában éppen ezt akarja kiküszöbölni.

„Ez egy jó teszt, hogy meg tudjam mutatni magamnak, mennyire jól tudok gondolkodni ott a ketrecben.

Az a lényeg, hogy a jó döntéseket hozzam meg. Nemcsak a nagy kiütésre kell mennem, hanem a jó döntéseket is meg kell hoznom. Ha ezeket meghozom, akkor be tudom fejezni a meccset idő előtt.”

A Contender Series sajátossága, hogy a látványos teljesítménynek különösen nagy jelentősége lehet, hiszen Dana White, a UFC vezérigazgatója közvetlenül a mérkőzéseket követően dönt arról, kik kapnak szerződést. Növényi szerint ez természetesen extra terhet jelent, de nem akarja, hogy emiatt eltérjen attól, amit a felkészülés során gyakorolt.

A célja ennél is messzebbre mutat. Ha sikerül megszereznie a szerződést, három-öt éven belül szeretne eljutni a UFC bajnoki címéig. Ehhez azonban előbb a Haig elleni mérkőzést kell megnyernie.

„Elhiszem, hogy meg fogom kapni ezt a szerződést. Én nagyon hiszek a csapatomban és a kemény munkámban”

– zárta szavait.

A magyar versenyző és Theo Haig összecsapása a Contender Series ötmeccses programjának utolsó, kiemelt mérkőzése lesz. A középsúlyú találkozó három, egyenként ötperces menetből állhat, ha egyikük sem tudja korábban befejezni a küzdelmet. A gála magyar idő szerint szerda hajnalban egy órakor kezdődik. A Contender Series Magyarországon a UFC Fight Pass előfizetéses streamingplatformon követhető.

A UFC-ben Wellisch Krisztián volt az első magyar harcos 2006 és 2009 között, később pedig Fábián Melindának voltak mérkőzései a világ legnagyobb MMA-szervezetnél.