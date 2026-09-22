Matolcsy Ádám Dubajból intézkedett, hogy visszavásárolja az MBH-részvényeket

Dubaj;Matolcsy Ádám;MBH Bank;

2026-09-22 12:23:00 CEST

Egy elszámolási vita lehet a háttérben.

Tegnap a Válasz Online nyomán lapunk is megírta, hogy a Matolcsy Ádám befolyása alatt álló Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. egyik érdekeltsége, az Aurum Magántőkealap 6,2 százalékos részesedést szerzett a Mészáros Lőrinc felcsúti oligarchához köthető MBH Bankban.

A témában most a hvg.hu állt elő új fejleményekkel. Matolcsy Ádám Dubajból intézte, hogy ügyvédje, Sándor Tamás új e-mail-címet jegyeztessen be a cégbíróságon az általa vezetett Obsidian Capital Zrt. nevű társaságnak. Az Obsidian közvetett szereplője annak a tranzakciónak, amelynek révén a Quartz Befektetési Alapkezelő által navigált Aurum Magántőkealap visszavásárolta azt a 6,2 százaléknyi MBH-részvényt Mészáros Lőrinc érdekszférájából, amit tavaly nyáron eladott neki.

A lap felidézi, hogy a Matolcsy-klán szereplői tavaly nyáron távoztak erőltetett menetben az MBH-ból, úgy tűnik azonban, hogy valamit benézhettek a NER ügyintézői. Egyrészt azért, mert bőven többségi lett Mészáros Lőrinc és embereinek a befolyása a bankban, ami összeférhetetlen abban az esetben, ha egy bank a saját tulajdonosát és köreit is hitelezi. Másrészt pedig az MBH-papírok akkori, 5700 forint körüli tőzsdei árfolyama mostanra 2600 forint környékére, azaz kevesebb mint a felére zuhant be. A HVG úgy tudja, ebből adódott egy elhúzódó elszámolási vita.

Miközben zajlik az ügyészségi nyomozás a jegybanki Pallas Athéné alapítvány kifosztása miatt, Matolcsy Ádám továbbra is akadálytalanul, biztos távolságból intézi magyarországi üzleti ügyeit - jelzi a lap, felidézve, gyanúsított a büntetőeljárásban továbbra sincs, bár 90 milliárd forintnyi értékpapírvagyont zár alá vettek.