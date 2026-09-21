Matolcsy Ádám újra megjelent az MBH tulajdonosi körében

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2026-09-21 16:40:00 CEST

Az MBH Bank 6,2 százalékos tulajdonosa lett egy Matolcsy Ádámhoz köthető magántőkealap.

A Matolcsy Ádám befolyása alatt álló Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. egyik érdekeltsége, az Aurum Magántőkealap 6,2 százalékos részesedést szerzett az MBH Bankban – írta meg a Válasz Online. Az erről szóló iratokat az MBH Bank még pénteken tette közzé a tőzsde honlapján.

A részvénycsomag eladója a Mészáros Lőrinc bejáratott ügyvédjeként jegyzett Kertész József Tamás, pontosabban az általa irányított Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt. egyik alapja. A Matolcsy-körnek korábban körülbelül 23 százalékos részesedése volt az MBH-ban, ám úgy tűnt, 2025 végére teljesen kivásárolta őket a felcsúti üzletember és holdudvara.

A mostani részvényakció a Válasz Online szerint akár arról is szólhat, hogy Mészárosék nem teljesen fizették ki Matolcsyék 23 százalékát, így egy kisebb MBH-darab végül utóbbiaknál ragadt, s ezt most papírozták le a felek. Az ügylet azért is figyelemre méltó, mert az MNB alapítványi ügyeiben a Matolcsy-család tagjai valószínűleg érintettek lehetnek.

Az MBH Bank fő tulajdonosa – szintén magántőke-alapokon keresztül – Mészáros Lőrinc, de kisebbségi tulajdonosként a magyar állam is jelen van a pénzintézetben 15 százalékos részvénycsomaggal. Az MBH Bank az elmúlt években rendre százmilliárdos profitot termelt, idén azonban már veszteségessé vált a bank működése, elsősorban az Orbán-kormány által megemelt bankadók miatt. Az első félévben ugyanis 23,8 milliárd forintos veszteséget könyvelt el.

Az MBH Bank tavaly még jelentős nyereséget termelt: 2025-ben az adózás utáni profit 204,4 milliárd forint volt. Ennek ellenére az idén április végén, a választások után megtartott közgyűlésén úgy döntöttek, hogy a nyereségből nem fizetnek osztalékot. A tavalyi nyereség így tartalékba került, ami bőven ellensúlyozza az idei veszteséget.