HIRDETMÉNY

Nagykovácsi;

2026-09-25 00:01:00 CEST

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezőkomplett víziközmű rendszer bérletére és üzemeltetésére

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata, mint ellátásért felelős nyilvános, egyfordulós pályázaton kívánja üzemeltetésre bérbe adni a kizárólagos tulajdonát képező, a Pályázati Kiírási Dokumentációban és annak mellékleteiben részletezett komplett víziközmű rendszert. A Pályázati Kiírás egyidejűleg mindkét víziközmű-szolgáltatási ágazatra (ivóvíz és vezetékes szennyvízelvezetés) kiterjed.

A pályázat kiírója a tulajdonos:

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata

2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.

Képviseli: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Telefon: +36 26389566

E-mail: [email protected]

A pályázat lebonyolítója:

Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. I. em. 1.

Képviseli: Dr. Sándor Sz. Zsolt ügyvéd

Telefon: +36 12090063

E-mail: [email protected]

A részletes Pályázati Kiírási Dokumentáció beszerezhető elektronikus úton a Lebonyolító [email protected] e-mail címre küldött e-mailes igénylés útján. Az e-mail tárgyában kérjük kifejezetten megjelölni: „Nagykovácsi, Víziközmű pályázat”. Lebonyolító a részletes Pályázati Kiírási Dokumentációt elektronikus úton küldi meg az igénylésben meghatározott e-mail címre, az igénylés kézhezvételétől számított 1 (egy) munkanapon belül. A nem megfelelő tartalommal, tárgy megjelöléssel, címzéssel, vagy elkésve megküldött igénylés kapcsán Kiíró, vagy Lebonyolító nem vállal felelősséget. A pályázaton való részvétel, így érvényes ajánlattétel feltétele a részletes Pályázati Kiírási Dokumentáció igénylése és átvétele. Pályázó felelőssége, hogy a Pályázati Kiírási Dokumentáció igénylése, beszerzése olyan időben történjen, hogy a Pályázat elkészítésére és összeállítására elegendő idő álljon rendelkezésre.

A Pályázati Kiírási Dokumentáció beszerzésének jogvesztő határideje: 2026. október 27. 10.00 óra (benyújtási határidő).

Nagykovácsi, 2026.09.21.

Kiszelné Mohos Katalin

Polgármester

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata