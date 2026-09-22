Matolcsy György az Erste megzsarolásáról: Nem tudom, nem voltam ott

Matolcsy György;Simor András;Magyar Nemzeti Bank;zsarolás;Erste Bank;

2026-09-22 14:11:00 CEST

De elképzelhetetlennek tartja.

Bő tíz perces videóban magyarázkodott Matolcsy György youtuber, korábbi jegybankelnök Simor András, ugyancsak korábbi jegybankelnök idén áprilisi nyilatkozata miatt, amikor is egyebek közt arról beszélt, hogy a személye miatt gyakorlatilag megfenyegették az Erste Bankot. A nyilatkozat szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egyik alelnöke, Kandrács Csaba gyakorlatilag megzsarolta az Erste Magyarország vezetőjét, Jelasity Radovánt azzal, hogy a bankfelügyelet „rendkívül szigorúan és nagyon kellemetlenül” fog eljárni az Erste Bank Magyarországgal, amennyiben nem rúgják ki Simort a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából.

Matolcsy György ezen állításokat „hamis mesének” minősítette, majd azt közölte, hogy ha volt ilyen megbeszélés - amiről nem tud, mert nem volt ott - akkor ő senkit nem bíztatott rá, amit tud az ügyről, azt a médiából tudja. Beszédesnek és leleplezőnek tartja, hogy az állítólag megfenyegetett Erste-vezetők nem tettek feljelentést az ügyben. Szerinte egy szakmai vita volt és a jegybank minden esetben nyilvánosan válaszolt.

„Olyan eset nem fordulhat elő, hogy a jegybankból bárki bárkit megfenyeget, mert más volt a mi időnkben a jegybank működése. Ma azonban van egy harmadik szereplőtől, a jegybank jelenlegi elnökétől egy érvényes feljelentés” - magyarázta Matolcsy György. Majd arról beszélt, hogy „a jegybank nem szeretetszolgálat”, hanem egy hatóság, amelynek többek között az a dolga, hogy megőrizze Magyarországon a pénzügyi stabilitást. Ezzel a lendülettel pedig elterelte a témát a korábbi, különféle pénzügyi válsághelyzetekre, amikor fel kellett lépni a spekulációk ellen.

„Nem tudom elképzelni, ez tényszerűen nem állja meg a helyét, azt gondolom” - mondta Matolcsy György a fenyegetésről, ami szerinte a működési rendjük alapján elképzelhetetlen. „Ez semmiképpen nem történhetett az én utasításomra, mert nem is tudtam sem az esetleges találkozóról, sem arról, hogy az egyes bankok esetében van-e valamilyen hasonló eset” - magyarázkodott a korábbi jegybankelnök, aki szerint minden esetben nyilvánosan, aláírt véleménnyel kezelték azokat a pénzügyi bírálatokat, amelyek az MNB-t érték.

Matolcsy György kitért arra is, hogy felügyeleti eljárás nem indulhat csak úgy egy bank ellen az MNB működési rendje szerint. A bankokkal kapcsolatos felügyeleti eljárások előre elhatározott rendben indulnak - mondta. Majd kitért arra is, hogy az MNB-botrányt vizsgáló parlamenti vizsgálóbizottságnak ki kellene terjesztenie a látókörét a 2013 előtti és 2025 utáni (tehát az ő elnöklésén kívüli) időszakokra is, mondván, egyenlő mércével kell mérni.

Az újabban youtuberkedő korábbi jegybankelnökről egyébként elég hosszú ideje azt sem tudni, hol van, de feltehetően nem Magyarországon. Pedig alighanem elég sokan kíváncsiak Matolcsy György hollétére annak ismeretében, hogy elnöklése alatt közpénz százmilliárdok tűntek el az MNB Pallas Athene Domus Meriti Alapítványából, a vagyon jelentékeny része pedig fiához, Matolcsy Ádámhoz és baráti köréhez köthető cégeknél landolt.