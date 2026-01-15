Videóban magyarázza Matolcsy György, hogy az amerikaiak nem nézik, honnan van a pénzed

Matolcsy György;MNB;youtube;

2026-01-15 18:00:00 CET

A jegybankból eltűnt százmilliárdok fényében sajátos megvilágítást kapnak a volt MNB-elnök magvas gondolatai.

A pénz szerepe az amerikai kultúrában címmel tett közzé videót az újabban youtuberkedéssel ismerkedő Matolcsy György volt jegybankelnök, s megfogalmazott néhány, igencsak elgondolkodtató mondatot is.

Eszmefuttatásának lényege az amerikai pénzügyi gondolkodás ismertetése. Matolcsy szerint az amerikaiak kockázatvállalók, kevésbé van igényük a pénzügyi stabilitásra úgy, mint az európaiaknak, előszeretettel vesznek fel hiteleket és kalandvágyóak, s mindezek azt eredményezik, hogy az amerikai társadalomban sok a szegény ember, viszont meglehetősen sok a gazdag is, minden nap ezer új dollármilliomos születik. Az ország fele szegény, viszont 24 millió amerikai milliomos, a világ összes milliomosának 40 százalékát teszik ki - állapította meg.

A volt jegybankelnök szerint az amerikai felfogás az, hogy hiába vagy okos, ha nincs pénzed, nem érsz el semmit. A pénz szabadságot ad, pénzügyi függetlenség ad neked, olyan biztonságot és szabadságot, amellyel az állam és a világ ellen megvéded magad. A volt jegybankelnök ezt követően úgy folytatta:

„Az amerikai értékrendben a siker az pénzügyi siker, és nem nagyon érdekes, hogy hogyan érted el, mint majd Európában és Kínában látjuk, hogy ott megkérdezik, hogy hogyan is lettél sikeres. Itt nem.”

Mint ismert, Matolcsy György fia, Matolcsy Ádám és a hozzá köthető baráti kör esetében mostanában igencsak közérdeklődés tárgyát képezi, hogy hogyan is lett annyi pénzük, amelyből a fényűző luxuséletmódjukat finanszírozzák. Ezek csak egyik apró eleme egy, a manhattani Crown Building felhőkarcoló 18. emeletének nagy részét elfoglaló, 350 négyzetméteres, medencés luxusapartman, amelyet átszámítva nagyjából 14 milliárd forintért vásároltak, és amelyről kiderült, hogy a Matolcsy-körhöz köthető. Az ingatlant aztán alig egy évvel a megvásárlása után elkezdte árulni a tulajdonosa, azonban nem könnyű megszabadulni tőle, az árát több felvonásban, jelentősen csökkentették és mostanra annyi biztos, hogy ha a tulaj befektetési céllal vette, akkor bukott vele.

A Telex nyomán lapunk is beszámolt arról, hogy december 22-én hétfőn megjelentek az MNB Pallas Athene Domus Meriti Alapítványának, illetve az alapítványi vagyont kezelő Optima Befektetési Zrt-nek a 2024-es korrigált jelentései, az adatok pedig sokkolónak bizonyultak: eszerint az Optima új vezetése teljes, 266 milliárd forintos vagyonvesztést állapított meg, így a korábbi MNB-s, illetve alapítványi vezetőknek és kurátoroknak vagy éppen a vagyon körül legyeskedő, az MNB-hez és az Optimához kapcsolódó üzleteken meggazdagodó, majd arcátlanul rongyrázó életmódot folytató Matolcsy Ádám-, Száraz István-, Somlai Bálint-féle baráti körnek finoman szólva lenne miről számot adnia. Az alapítvány induló vagyonából a 2024 végi állapot szerint 13 milliárd forint maradt, amelyből mindössze kilencmillió forint készpénz volt a kasszában. A szakértők megállapították, hogy a veszteség kilencven százaléka 2023-ban következett be, tíz százaléka pedig 2024-ben.

Az Optima új vezetése határozottan cáfolta azokat a korábbi, például Matolcsy Györgytől származó értékeléseket, hogy a vagyon megvan, csak nem piaci, azaz tőzsdei, hanem eszközérték-alapú számításokon kell értékelni. A jelentésből most az derül ki, hogy ez nem igaz, valójában egyáltalán nincs meg a kiinduló vagyon, így a labda a nyomozóknál pattog.

A több százmilliárdos állami vagyont az MNB Matolcsy György vezetése alatt szervezte ki alapítványokba, illetve az Optima Befektetési Zrt.-be, erről azonban a mostani videójában sem ejtett egy árva szót sem, sőt, miképp arra a Telex felhívja a figyelmet, még azt sem tudni biztosan, hogy perpillanat egyáltalán az országban tartózkodik-e, a videó alapján is csak annyi világos, hogy befestette a haját.