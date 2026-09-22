Nagy Ervin: Teszt jelleggel indul a vezetői kompetenciamérés a színházigazgatók kiválasztásánál

Nagy Ervin;Magyar Színházi Társaság;

2026-09-22 15:05:00 CEST

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a közösségi médiában jelentette be, hogy egy „korrektebb és átláthatóbb előadó-művészeti szabályozás” érdekében egyelőre teszt jelleggel vezeti be a kulturális tárca a vezetői kompetenciamérést.

Egy „korrektebb és átláthatóbb előadó-művészeti szabályozás” érdekében egyelőre teszt jelleggel vezeti be a kulturális tárca a vezetői kompetenciamérést - jelentette be Nagy Ervin a közösségi oldalán. A kompetenciamérésre sor kerül a Madách Színház és az Újszínház megüresedett pozíciói esetében is. A pályázók névsorát a minisztérium maga nem hozza nyilvánosságra a „pályázat tisztaságának megőrzése érdekében és a befolyásolás lehetőségének kizárása” érdekében.

Az új gyakorlat kialakításához Nagy Ervin kiemelte, hogy a Magyar Színházi Társaság által készített, több mint 200 szakember bevonásával írt javaslatcsomagot veszik alapul. Hozzátette, a pályázók névsora már csak azért sem lehet nyilvános, mert azt a „hatályos jogszabályok és a pályázat adatkezelési tájékoztatója nem teszik lehetővé”.

A kultúráért felelős államtitkár már júliusban beszélt a vezetői kompetenciamérésről, mint kötelező körről a pályázók esetén. A döntést akkor Nagy azzal indokolta, hogy a kulturális minisztérium a továbbiakban nem tűri a hatalommal való visszaélést, most pedig úgy egészítette ki, hogy céljuk olyan vezetők megválasztása, akik szakmai teljesítményükkel és vezetői készségükkel szolgálnak rá a pozícióra.

Nagy Ervin kiemelte, a folyamat így „többlépcsős és átlátható. A kiválasztás szakmai bizottság előtt zajlik, mely a pályázati határidő lejárta után 30 napon belül ül össze. A szakmai bizottságba négy tagot az előadó-művészeti bizottságok, egy tagot a miniszter, egy tagot az intézményben foglalkoztatottak, egy tagot az intézmény szakszervezete, kettő tagot pedig a színház fenntartója delegál.”

Ennek a bizottságnak a munkáját fogja segíteni a vezetői kompetenciamérés: megvizsgálják a pályázatokat, meghallgatják a jelentkezőket, majd szakmai véleményt adnak a pályázatokról.

A végső döntés mindezek alapján a miniszteré, ennek meghozatalára 30 nap áll rendelkezésére a bizottság döntésétől fogva.

Nagy Ervin bejegyzésében emlékeztetett a Fidesz-kormány az utóbbi években meghívásos pályázatokat írt ki, amely a Tisza kulturális kormányzata szerint egyenlőtlen esélyeket teremtett. „Ezt támasztja alá az eddigi színháztörténetben példa nélkülien sok, 23 beadott pályázat” – zárta bejegyzését az államtitkár, utalva a jelenlegi megváltozott hangulatra.

Az Örkény Színház és a Partizán közös szakmai napot szervez szeptember 25-én, ahol mindettől függetlenül bemutatkozhatnak azok a jelöltek, akik szeretnének. A résztvevők eddigi listája alapján a pozíciókra pályáznak:

Új Színház/Újszínház

Berettyán Nándor

Pozsgai Zsolt

Schilling Árpád

Madách Színház

Lőrinczy György

Gémes Antos

Trafó