Élet.történet., a világ Orbán után, a Fedél Nélkül találkozása és a József és testvéreivel a könyvfesztiválon

pályázat;Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál;dedikálás;könyvbemutató;Bódis Kriszta;Révész Sándor;élet.történet.;Nelio Biedermann;

2026-09-22 12:45:00 CEST

Németország, Ausztria és Svájc az idei, 31. Budapest Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége, amelyen bemutatjuk a Mintha félistenek világában élnénk című kötetet, és lapunk szerzője, Rónay Tamás is dedikál. A négynapos könyves eseményt Visky András nyitja meg október 2-án, amikor Colm Toibín ír író átveheti a Budapest Nagydíjat.

A Népszava élet.történet. pályázatának tizenhárom díjazott írásából készült, Mintha félistenek világában élnénk című kötet bemutatója október 4-én, vasárnap 13 órakor lesz a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, a Frankfurti Könyvvásár standján, ahol Krolikowski L. Lilian és Kiss Bálint Béla első és harmadik helyezett pályázók, Upor László zsűritag, Neset Adrienn, az Európa Könyvkiadó által gondozott kötet szerkesztője és Lakner Zoltán, lapunk főszerkesztő-helyettese beszélget Horváth Patrícia ötletgazda moderálásával.

Fiatalok élettörténetei Az élet.történet. pályázatot 2025. január 27-én, a holokauszt nemzetközi emléknapján hirdette meg a Népszava és az Esterházy Magyarország Alapítvány 16 és 22 év közötti fiatalok számára. A múlt század húszas-harmincas éveiben Vilnóban zsidó fiatalok számára meghirdetett életrajzi pályázat ihlette, immár felekezettől függetlenül mindenki számára nyitott kezdeményezés Horváth Patrícia színházrendező ötlete nyomán és projektvezetői irányításával valósult meg, a Budapesti Goethe Intézet, az Erzsébetvárosi Zsidó Örökségért Alapítvány, valamint Polgár András, Olti Ferenc és Szakonyi Péter együttműködésében, Budapest Főváros Önkormányzatának támogatásával. A jelentkezők 2025. május 2-ig küldhették be 18–30 ezer karakteres pályamunkájukat. Egy híján kétszáz írás érkezett, amelyeket a Freeszfe Egyesület által felkért szakmai zsűri – Németh Gábor író, Szőcs Petra költő-rendező és Upor László dramaturg – bírált el. Minden írás olvasható az élet.történet.com weboldalon, emellett a 2026. január 27-én bemutatott, Mintha félistenek világában élnénk című kötetben a tizenhárom díjazott pályamunka jelent meg az Európa Könyvkiadó gondozásában.

Az Európa Könyvkiadó standján október 2-án, pénteken 18 órakor dedikálja lapunk munkatársa, a külpolitikai rovat vezetője, Rónay Tamás a XIV. Leó, az Orbán után és a Rejtélyes vatikáni diplomácia című köteteit. Ugyanezen a napon délután 4-kor Bódis Kriszta dedikálja a Tüdős Klára életéről szóló trilógia és a Kemény vaj című könyveit. Október 4-én, vasárnap délben a Történelemcsinálók című új és számos további kötet szerzője, Révész Sándor dedikál.

Max Kidruk ukrán szerzővel, a Kolónia című, a huszonkettedik századi világról szóló, az Új sötét középkor című sci-fi-trilógia első kötetéről lapunk munkatársa, Bialkó László Gergő beszélget szombaton 11-kor. A könyvbemutatón részt vesz Lebovics Viktória, a kötet fordítója is.

Ír-német találkozás

A Budapest Nagydíjat Colm Tóibín ír író veheti át az október 2-i megnyitón. Az 1955-ben Enniscorthyben született novella-, dráma-, regényíró, költő, egyetemi oktató The Mester (Henry James belső életének kitalált változata) című kötete a Booker-díj rövid listájára is rákerült, és elnyerte a 2006-os Nemzetközi Dublini Irodalmi Díjat. A The Magician (Varázsló, Thomas Mann fikciós életrajza) a Folio-díjat hozta el neki, és 2021-ben elnyerte a kétévente megrendezett „UK and Ireland Nobel” David Cohen-díjat. A Varázsló a könyvfesztiválra jelenik meg magyarul Kada Júlia fordításában a Park Kiadó gondozásában.

Thomas Mann a német nyelvű irodalmat bemutató programsorozat egy különleges programjában is megjelenik. A kortárs gyermek- és ifjúsági művekre épülő bibliodráma, a német klasszikusokat feldolgozó szépírás-workshop mellett a József és testvérei című regényhez kapcsolódva a Fedél Nélküllel együttműködésben lesz felolvasás, amely a személyes történetekre és az irodalom társadalmi érzékenységére irányítja a figyelmet.

A gyermek- és családi programok játékosan beszélnek érzelmekről, családi kapcsolatokról, generációk találkozásáról, közösségről és történelemről. Stefanie Höfler műveihez kapcsolódó események, a Berlin történetét gyermekkönyveken keresztül bemutató workshop, valamint Elisabeth Steinkellner író és Michael Roher illusztrátor Az új Nagyi (ford. Nádori Lídia) című képeskönyvének bemutatója egyaránt közös gondolkodásra hív.

Díszvendégek vendégei és családtörténetek

A kortárs német nyelvű irodalom budapesti bemutatkozásán nemzetközileg elismert szerzők, fiatal felfedezettek, magyar gyökerű alkotók, gyermek- és ifjúsági írók, tudományos szerzők, valamint a magyarországi német irodalom képviselői lépnek közönség elé. A négynapos programhoz a Frankfurti Könyvvásár is csatlakozik, a három ország közös díszvendégprogramja a budapesti Goethe Intézet, a német külügyminisztérium, az Osztrák Kulturális Fórum és a svájci nagykövetség együttmüködésében valósul meg.

A fesztivál vendége lesz mások mellett Dimitré Dinev, Gábor Fónyad, Christian Kracht, Eugen Ruge, Natalka Sznyadanko és Nelio Biedermann is. A magyar származású, svájci Biedermann Lázár című, egy magyar arisztokrata család több nemzedéken átívelő történetét elmesélő regényét hozza Budapestre.

A fesztiválra érkező szerzők több új műve is azt vizsgálja, hogyan alakítja a családok életét a történelem, a transzgenerációs trauma és a származás. A svájci Christian Kracht, a kortárs német nyelvű próza egyik legismertebb alakja Eurotrash (ford. Tatár Sándor) című regényével érkezik Budapestre. A fekete humorú, tragikomikus családregényben egy anya és fia Svájcon át utazva próbál szembenézni családjuk súlyos múltjával. A kötet angol kiadása felkerült a 2025-ös Nemzetközi Booker-díj hosszúlistájára.

A kritikusok által Gabriel García Márquezhez is hasonlított, bolgár származású osztrák Dimitré Dinev Bátrak kora című, több nemzedéken és a 20. századi Európán átívelő családregénye az emlékezésről, a származásról, a határátlépésekről és az újrakezdéshez szükséges bátorságról szól. A mű 2025-ben elnyerte az Osztrák Könyvdíjat.

Otthon- és identitáskeresés

A német Eugen Ruge, a 2011-es Német Könyvdíj nyertese Pompeji Jovna öt beszéde (ford. Adamik Lajos) című művével érkezik, a vajdasági születésű, magyar–svájci Melinda Nadj Abonji író, zenész és textperformer művészetének középpontjában a migráció, a többnyelvűség és az otthonkeresés tapasztalata áll.

Osztrák meghívott Natalka Sznyadanko ukrán író, aki A főherceg selyempongyolája (ford. Bárász Péter) című regényéből olvas fel. A szellemes történelmi játékban Habsburg Vilmos, ukrán nevén Vaszil Visivanij túléli a szovjet fogságot, és a szocialista Lvov világában próbál új életet kezdeni. Az osztrák Johanna Sebauer humoros, Nincshof (ford. Adamik Lajos) című regénye pedig az osztrák–magyar határvidék egy apró falujába vezet, és a közösséghez tartozásról, a kívülállásról, valamint a lassabb élet iránti vágyról mesél.

A fesztivál vendége lesz a magyar felmenőkkel bíró, Bécsben született Gábor Fónyad is. A programon bemutatják Amikor Jézus a Hortobágyon járt (ford. Toronyi Attila) című, magyarul már megjelent regényét. Legújabb, egyelőre csak németül olvasható Was noch kommt című könyve egy negyvenes férfi kapuzárási pánikjáról és identitáskereséséről szól; a regényből magyarra fordított részlet is elhangzik.

Kisebbségben németül

A német nyelvű irodalom kisebbségi nyelvi közegben is bemutatkozik. A szekcióban liechtensteini, belgiumi német és magyarországi német szerzők kapnak helyet, műveiken keresztül pedig a többnyelvűség, a kisebbségi identitás és a sajátos nyelvi-kulturális tapasztalatok kerülnek előtérbe.