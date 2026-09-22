Sokszínűre festettek a szülők egy iskola kerítést Rákoscsabán, a helyi fideszes képviselő szerint átléptek egy határt

általános iskola;visszavonás;felháborodás;XVII. kerület;Fideszes képviselő;szivárványszínű kerítés;

2026-09-22 19:50:00 CEST

Virág Mihály szerint a szivárványhoz hasonló produktum nemkívánatos gondolatokat ébreszthet az emberekben. A politikusnak az tetszene, ha az általános iskolák falaikon belül tennék a dolgukat, külső megjelenésükben pedig igazodjanak a lakókörnyezetükhöz.

Nem gondoltam volna, hogy – képviselői körzetemben – éppen a Sugár suli lép át egy határt, ahol érthetetlen módon – a szülők bevonásával – átfestették az intézmény kerítését, amit egyébként történjen bárhol, nagyon megtapsolnánk.... de itt félreérthetetlenül „egyfajta– üzenetet sugall minden nap, minden reggel, és délután a szivárványhoz hasonló produktum látványa az érkező gyermekek és szüleik számára – írta le felháborodását a Facebook-oldalán Virág Mihály XVII. kerületi fideszes önkormányzati képviselő.

Nem tudom, hogy ki volt az ötletgazda, a fenntartó áldásával a háttérben, de azt gondolom, hogy nem volt egy szerencsés döntés. A véleményem továbbra is az, hogy minden általános oktatási intézmény a falakon belül tegye a dolgát, de a külső megjelenésében igazodjon az adott lakókörnyezethez, főleg úgy, hogy nem kívánatos gondolatok még csak véletlenül se ébredhessenek bennünk – fejtette ki gondolatait Virág Mihály.

A fideszes politikus később törölte a posztot és az ahhoz mellékelt képeket a színes kerítésről. – Sokan jelezték, hogy a megfogalmazás félreérthető és bántó volt. Nem állt szándékomban senkit sem megbántani, megsérteni, de ha ez bárkiben bántó érzéseket keltett, akkor helyesebbnek találtam ha leveszem őket. Remélem, hogy ezzel sikerül békésen lezárnom ezt a helyzetet – fogalmazott Virág Mihály.

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola kerítésének a helyi politikusnak nem tetsző színeiről a Kontroll azt írta, hogy az intézmény korábbi Google-fotóin már a mostani átfestés előtt is több különböző színűre festett kerítéselemek láthatók.