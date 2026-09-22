Hámori Luca beütötte magát az elődöntőbe, már biztos Eb-érmes

ökölvívás;Hámori Luca;

2026-09-22 18:21:00 CEST

Magabiztos győzelemmel jutott az elődöntőbe a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon Hámori Luca, így a női 65 kilogrammos súlycsoportban már biztosan érmes.

Az olimpiai ötödik helyezett magyar bokszoló a negyeddöntőben a lett Beatrise Rozentalét győzte le egyhangú pontozással. Hámori ezúttal már az első menetben nagy tempót diktált, egyszer számoltatott is ellenfelére, és három pontozónál 10-9-re, kettőnél 10-8-ra nyerte a menetet.

A folytatásban sem változott a kép: Hámori végig irányította a mérkőzést, a második és a harmadik menetben is fölényben volt, így egyhangú pontozással jutott a legjobb négy közé.

Ezzel Hámori már biztosan megszerezte a bronzérmet, az elődöntőben pedig már a döntőbe jutásért bokszol. Ellenfele szerdán a lengyel Kinga Krówka lesz, aki 3-2-es megosztott pontozással győzte le a szlovák Tamara Kubalovát.

Hámori Luca a magyar küldöttség második biztos érmes helyezettje Szófiában. A +80 kilogrammos Szira Zsófia vasárnap jutott be az elődöntőbe, ezzel szintén bebiztosította az érmet.