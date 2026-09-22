Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezi az ügyészség

A fideszes Hankó Balázs, a KDNP-s Seszták Miklós és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte az ügyészség - szúrta ki a 24.hu.
Hankó Balázs mentelmi jogát az NKA-ügyben, Seszták Miklós a Volán-ügy miatt kérték ki, míg Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését annak a 2024-es ügy kapcsán kérték ki, amikor egy nyári buli után a gyanú szerint az akkori EP-képviselő a Dunába hajította egy vele konfliktusba kerülő férfi telefonját.Galgóczy Ferenc: Egy-két héten belül felfüggesztik a Volánbusz-ügy egyik érintettjének mentelmi jogát