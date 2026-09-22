Telex: Szathmáry Zoltán testvére érintett az aranykonvoj-ügyben, ezért farolhatott ki mögüle a Tisza

A Telex tudni véli, mi állhat annak a hátterében, hogy a Tisza-frakció nem támogatja Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szathmáry Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra. A lap úgy értesült, az ok az lehet, hogy Szathmáry Zoltán testvére érintett az ukrán aranykonvoj-ügyben.
A cikk szerint egész arról van szó, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal főosztályvezetőjeként Szathmáry Zoltán testvére intézte a X. kerületi rendőrkapitányságon az előállított ukránok beutazási és tartózkodási tilalmát, emiatt a múlt héten meg is gyanúsították az aranykonvoj-ügyben hétrendbeli közokirat-hamisítással. Az államfő legfőbb ügyész-jelöltje ennek fényében politikailag vállalhatatlanná vált a Tisza számára.
A lap megkereste az említett gyanúsítással kapcsolatban a Központi Nyomozó Főügyészséget, ahonnan annyit reagáltak, hogy az ügyben eddig öt embert hallgattak ki gyanúsítottként, illetve hogy „a közelmúltban kihallgatott gyanúsítottakkal a nyomozó ügyészség közokirathamisítás bűntettének gyanúját közölte”.
„Meggyőződésünk, hogy nem a megfelelő jelölt lett kiválasztva a feladatra” - nyilatkozta a Tisza egyik parlamenti képviselője a Telexnek, egyben megerősítve, hogy a frakció keddi ülésén is elhangzott Szathmáry Zoltán családi kapcsolata.Döntött a Tisza-frakció, nem támogatja Baka András jelöltjét a legfőbb ügyész posztjáraSzathmáry Zoltánt jelöli legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnökBaka András: Az ügyészség megítélése mélypontra jutottMagyar Péter: A Tisza-frakció nem támogatja Baka András jelöltjét a legfőbb ügyész posztjára