Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt

Matolcsy György;hivatali visszaélés;kihallgatás;Erste Bank;gyanúsítás;

2026-09-22 19:26:00 CEST

A volt jegybankelnökkel szemben hivatali visszaélés a gyanú, ahogy tovább hat személy ellen is.

A nyomozók hét embert, köztük Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank egykori elnökét hallgatták ki gyanúsítottként abban az ügyben, amely a jegybank új vezetésének feljelentésére indult. Az érintettekkel szemben hivatali visszaélés miatt folyik eljárás – írja a hvg. A lap információját a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) megerősítette. Egyelőre nem az akár 300 milliárd forintos kárt okozó MNB-ügyben gyanúsították meg a volt jegybankelnököt, hanem elődje, Simor András által tavasszal kirobbantott, az Erste Bankot is érintő ügyben.

Amint arról a Népszava is beszámolt, Simor András április második felében az ATV Egyenes beszéd című műsorában nyilatkozott arról, hogy az MNB zsarolása miatt mondott le az Erste Banknál 2024-ben. Felidézte, hogy 2020-ban választották meg az Erste Group Bank felügyelőbizottságának tagjává, majd hat hónappal azután lemondott, hogy újabb három évre megválasztották, de ennek okairól azóta nem beszélt a nyilvánosságban. Simor szerint gyakorlatilag megzsarolták a bankot, és kellemetlen hatósági eljárásokkal fenyegették. Az Erste jelezte, hogy jogilag megkérdezhető bánásmódnak voltak kitéve, mire az MNB vizsgálatot indított. Előbb az NNI hivatalból indított nyomozást, majd a Varga Mihály vezette jegybank feljelentést is tett.

A HVG az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján azt írja, hogy a tavasszal indult nyomozás során az NNI mind az MNB-től, mind az Erste Banktól szerzett be dokumentumokat az üggyel kapcsolatban. A mai napon a nyomozók hét személyt hallgattak ki gyanúsítottként, köztük az MNB volt elnökét. – Mind a hét személyt hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, majd mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek a mobil eszközeikről. Az ügy vizsgálata tovább folyik a gyanúsítottak szerepének teljeskörű tisztázása érdekében.

A gyanúsítotti kihallgatás pikantériája, miként arról mi is beszámoltunk, hogy Matolcsy György youtuber egy bő tíz perces videóban magyarázkodott, korábbi jegybankelnök az Erste Bank megfenyegetése, megzsarolás ügyében. Matolcsy a történetet „hamis mesének” minősítette. Később az ATV közölte, hogy az MNB-ügyben házkutatásokat tartottak a Matolcsy György környezetéhez köthető köröknél. Az ügyészség szerint gyűlnek a bizonyítékok az akár 300 milliárd forintos kárt okozó büntetőügy felgyorsuló nyomozásában, azonban azokat egyelőre nem hozhatják nyilvánosságra.