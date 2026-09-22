ATV: Házkutatásokat tartottak a Matolcsy György környezetéhez köthető köröknél

Matolcsy György;nyomozás;házkutatás;Központi Nyomozó Főügyészség;MNB-botrány;Matolcsy-gárda;

2026-09-22 16:59:00 CEST

Az ügyészség szerint gyűlnek a bizonyítékok az akár 300 milliárd forintos kárt okozó büntetőügy felgyorsuló nyomozásában, azonban azokat egyelőre nem hozhatják nyilvánosságra.

Matolcsy György környezetéhez köthető köröknél tartott házkutatásokat az ügyészség – értesült az ATV. Megkeresésükre Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szóvivője csak a nyomozati cselekmények tényét tudta megerősíteni. Azt írta, hogy „a Magyar Nemzeti Bankot érintő különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség ma eljárási cselekményeket, köztük kutatást és lefoglalást végzett, azonban az eddigi büntetőeljárásban gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor”.

Kovács Katalin hozzátette, hogy a büntetőeljárásban a nyomozati cselekmények folyamatosak, ám mivel a nyomozás a törvény értelmében nem nyilvános, a rendelkezésre álló bizonyítékokat az eljárás jelenlegi szakaszában részletesebben nem áll módjukban értékelni vagy a nyilvánosság elé tárni. Az ATV szerint így arra sem tudott választ adni, hogy Matolcsy György közvetlen környezetében, esetleg otthonában történtek-e ezek a cselekmények.

A Népszava több mint egy hónapja írt átfogó cikket az MNB-ügy állásáról. A KNYF akkor azt közölte lapunkkal, hogy a nyáron tanúkihallgatásokra került sor az MNB-ügyekben, gyanúsított még nincs. A rendőrség, illetve a KNYF 2025 februárja óta nyomoz a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) érintő bűncselekmények ügyében: egyszerre vizsgálják az MNB-alapítványok ügyét és a nemzeti bank gyanús székházberuházásait. A nyomozást az Állami Számvevőszék jelentése és feljelentése indította el az MNB alapítványa, a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) ügyében, ahol az első gyanú szerint akár 300 milliárdos kár is keletkezhetett, egyrészt a jegybanki alapítványnál, másrészt a kecskeméti Neumann János Egyetem alapítványánál.

Mint ismert, az ÁSZ azt tárta fel, hogy a PADME az eredetileg 500 milliárd forintos vagyonából több száz milliárd forintot vesztett el téves vagy szándékoltan kárt okozó befektetési döntések miatt. Jelentése szerint a PADME vagyonkezelő cége, az Optima Befektetési Zrt. bonyolult céghalóban és magántőkealapok rendszerében tüntette el a közvagyont. Miközben a veszteséges tőzsdei ügyleteken százmilliárdok úsztak el, az ügyben érintett cégeken keresztül a volt MNB-elnök családtagjai, a fia, Matolcsy Ádám és köre olyan üzleteket kötött, amelyek nyomán több milliárd forintos magánvagyonok jöhettek létre.