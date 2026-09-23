Donald Trump közölte, találkozni fog Vlagyimir Putyinnal, de nem biztos, hogy a decemberi G20-csúcson

Irán;Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;G20 csúcstalálkozó;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;háború Iránban;

2026-09-23 07:14:00 CEST

Már volt egy találkozónk Alaszkában, szerintem hajlandó lenne egy újabbra is – mondta ezzel kapcsolatban az amerikai elnök. Egyben megerősítette, hogy az Egyesült Államok és Irán képviselői háromórás megbeszélést folytattak New Yorkban.

Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, de kétségesnek mondta, hogy erre a decemberben Floridában tartandó G20-csúcstalálkozón kerülhet sor.

Trump erről kedden New Yorkban beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén, az ENSZ-közgyűlés margóján.

Újságírók arra kérték Trumpot, hogy nyilatkozzon egy háromoldalú – amerikai-orosz-ukrán – floridai találkozó kilátásairól.

– Hát, nem tudom. Azt tudom, hogy találkozni fogok vele. Már volt egy találkozónk Alaszkában. Szerintem hajlandó lenne egy újabbra is. Miamiban viszont nem vagyok biztos

– válaszolta az amerikai elnök.

A legfejlettebb ipari hatalmakat és a legnagyobb felzárkózó gazdaságokat tömörítő G20 országcsoport csúcstalálkozóját december 14-15-én tartják Doralban, Miami közelében.

Az orosz energetikai infrastruktúrát ért ukrán támadásokra vonatkozó kérdésre Trump azt mondta, hogy ez valóban komoly csapás Oroszországnak, de a globális dízelüzemanyag-árakra is.

Kijelentette, hogy meglátása szerint a felek le akarják zárni a háborút, és azt mondta, hogy az amerikai és az ukrán kormányzat képviselői megtárgyalják Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásának lehetőségét.

Kitért arra a lehetséges megállapodásra is, amelynek keretében kálisót vásárolnának Fehéroroszországból. Mint mondta, ugyan az Egyesült Államok egyelőre továbbra is Kanadától fog vásárolni, de Fehéroroszország alacsonyabb árakon szeretne értékesíteni. – Fehéroroszországnak rengeteg kálisója van, mezőgazdasági termelőinknek pedig jó árak kellenek – fogalmazott Trump.

Az amerikai elnök megerősítette, hogy az Egyesült Államok és Irán képviselői háromórás megbeszélést folytattak New Yorkban. Megismételte korábbi kijelentését, miszerint Teheránnak két lehetősége van:

– Egyik esetben a teljes megsemmisülés, ennek alternatívája pedig a lehetséges nagyság

– mondta. – Hatalmas ország lehetne – jegyezte meg Iránról, hozzátéve, hogy Washington és Teherán képviselői a közeljövőben újra találkozni fognak.