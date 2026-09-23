Simor András szerint Matolcsy György felbujtó szerepet játszhatott az Erste ügyében

Matolcsy György;Simor András;zsarolás;Erste Bank;

2026-09-23 08:00:00 CEST

A jegybank korábbi vezetője úgy tudja, utóda nem volt jelen, amikor fenyegető kijelentések hangzottak el az Erste Bank magyarországi vezetője, Jelasity Radován irányába.

A Matolcsy György gyanúsítotti kihallgatásáról szóló hírből arra következtetett Simor András, hogy a nyomozás felbujtói szerepet feltételezhet esetében az Erste ügyében.

A volt jegybankelnök a 24.hu-nak azt mondta: ismeretei szerint Matolcsy György nem volt jelen abban a jegybanki szobában, ahol az Erste Bank magyarországi vezetője, Jelasity Radován irányába elhangzottak a fenyegető kijelentések.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnökét hivatali visszaélés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügy előzménye, hogy Simor András április második felében az ATV Egyenes beszéd című műsorában nyilatkozott arról: az MNB zsarolása miatt mondott le az Erste Banknál 2024-ben. Kijelentette, gyakorlatilag megzsarolták a bankot, és kellemetlen hatósági eljárásokkal fenyegették. Az Erste jelezte, hogy jogilag megkérdőjelezhető bánásmódnak voltak kitéve, mire az MNB vizsgálatot indított. Előbb a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) hivatalból indított nyomozást, majd a Varga Mihály vezette jegybank feljelentést is tett.

A volt jegybankelnök úgy fogalmazott, az a kérdés, adott-e valaki utasítást az Erste megfenyegetésére, vagy az érintett saját elhatározásából cselekedett. Simor András szerint a gyanúsítotti kihallgatás híre azt sugallja, hogy a nyomozás során arra a következtetésre juthattak: Matolcsy György „felbujtó szerepet játszhatott” az ügyben.

A történet előzménye egy 2023-as írás, amelyben a korábbi jegybankelnök bírálta a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáját. Simor András most azt mondta, úgy véli, Matolcsy György emiatt haragudott meg rá, majd nem sokkal később behívták az Erste vezetőjét a jegybankba. Állítása szerint ott azt közölték vele, hogy ha nem távolítják el Simor Andrást az Erste felügyelőbizottságából, a banknak „sok baja lesz” Magyarországon.

A zsarolásról 2023 végén értesült, majd 2024 januárjában lemondott a felügyelőbizottsági posztról. Az MNB új vezetése később hivatali visszaélés gyanújával tett feljelentést, Simor Andrást pedig májusban hallgatták ki az ügyben. Az Erste korábban azt közölte, hogy több alkalommal részesült hátrányos, esetenként jogszerűségében megkérdőjelezhető bánásmódban.

Kandrács Csaba, aki a történtek idején a bankfelügyeletért felelős alelnök volt a jegybankban, a 24.hu kérdéseire nem válaszolt. A Telexnek korábban azt írta, munkáját a jogszabályok és a szakmai sztenderdek betartásával végezte, és jogi lépéseket tervez az általa alaptalan vádaskodásra alkalmasnak tartott sajtóhírek és nyilatkozatok miatt. Matolcsy György sem reagált a portál megkeresésére.