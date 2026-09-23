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Illusztráció

Megérkezett az ősz első fagyos reggele

Zabaron -0,1 fokig hűlt a levegő.

A derült, szélcsendesebb tájakon az éjszaka folyamán erőteljesen hűlt a levegő, a fagyzugos völgyekben pedig megjelentek az első mínuszok is – írja az Időkép.

A HungaroMet mérése szerint Zabaron -0,1 fokig süllyedt a hőmérséklet, így beköszöntött az idei ősz első fagyos reggele.

Az Időkép mérőhálózatának zabari állomásán 0,1 fokos minimumot regisztráltak. Nem Zabar volt az egyetlen hely, ahol csípősre fordult a reggel: a közeli Mátraszelén 1 fokot, Kétvölgyön és Csévharaszton 1,5 fokot mutattak hőmérők. Az ország több pontján 5 fok alá hűlt a levegő, a talaj közelében pedig többfelé kialakulhatott fagy.

A következő éjszakákon is érdemes rétegesebben öltözködni. A derültebb, szélcsendesebb tájakon 5 fok alá hűlhet a levegő, a fagyzugokban pedig ismét fagypont közelébe kerülhet a hőmérséklet. Több helyen talajmenti fagyra is számítani lehet.

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