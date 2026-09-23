MotoGP: Nem lesz jövőre Magyar Nagydíj

Magyarország;Moto GP;Balatonfőkajár;

2026-09-23 10:32:00 CEST

Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban.

A szervezők megerősítették, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. Kiemelték ugyanakkor: a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét – írja az MTI.

A MotoGP küzdelmei 33 év után 2025-ben tértek vissza Magyarországra, a sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. A királykategóriában mindkét alkalommal a spanyol Márc Márquez diadalmaskodott a Magyar Nagydíjon.

A MotoGP magyarországi fordulója már idén veszélyben volt, végül a Hungaroring Sport Zrt. március végén megkapta a promóteri feladatokat, így az eseményt meg tudták rendezni.