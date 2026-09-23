Növényi Norbert Jr. nyert, de nem kapott UFC-szerződést

MMA;Növényi Norbert;UFC;

2026-09-23 10:31:00 CEST

Növényi Norbert Jr. megnyerte Las Vegas-i mérkőzését, ám teljesítménye nem volt elég meggyőző, így nem kapott szerződést a kevert harcművészetek (MMA) első számú szervezeténél, a UFC-nél.

Az 1980-as moszkvai olimpián aranyérmes birkózó, Növényi Norbert fia profi pályafutása 12. találkozóját vívta Nevadában, a Dana White's Contender Series elnevezésű eseményen. Az amerikai Theo Haiggal csapott össze a ketrecben és megszerezte karrierje 11. győzelmét, de a Facebook-oldalán közzétett beszámolójában elismerte, hogy produkciója nem volt jó.

„Nem tudom, mi történt. Borzalmasan éreztem magam. Az első menet után elszállt a kondim. Azt hiszem el..m a folyadékpótlást és ennek megfizettem az árát” – írta angol nyelvű bejegyzésében Növényi, hangsúlyozva, rengeteg energiát tett bele a felkészülésbe és nagyon fájó, hogy megközelítőleg sem tudta kihozni magából azt, ami benne van.

„Megnyertem a meccset, de nem kaptam meg a szerződést. És őszintén szólva, ez fáj. Olyan sokat fektettem ebbe. Annyi áldozatot, annyi munkát, és elképesztően elkeserítő úgy távozni innen, hogy érzem, közel sem azon a szinten teljesítettem, amire tudom, hogy képes vagyok” – tette hozzá.

„Jó a mérlege, de nem láttam tőle semmi olyat ma este, ami miatt leigazolnám őt”

– indokolt Dana White, a UFC vezetője, aki hozzátette, Növényinek lehet még lehetősége bizonyítani a DWCS keretein belül a jövőben.

A UFC-ben Wellisch Krisztián volt az első magyar harcos 2006 és 2009 között, később pedig Fábián Melinda vívott mérkőzéseket a világ legnagyobb MMA-szervezeténél.