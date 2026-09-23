Kitették az edzőt, aki szexista megjegyzést tett a női játékvezetőre

szexizmus;edzőcsere;

2026-09-23 14:09:00 CEST

A Columbus Crew futballklub menesztette az edzői stábban dolgozó Federico Higuaínt egy női játékvezető fizikai bántalmazása és a vele szemben tanúsított szexista viselkedés miatt.

Az amerikai média beszámolója szerint a Major League Soccerben (MLS) szereplő együttes volt játékosa, aki 2025 januárja óta a tartalékcsapat edzőjeként tevékenykedett, az augusztusi incidens nyomán kétmérkőzéses eltiltást kapott az Egyesült Államok és Kanada játékvezetőit képviselő profi szövetségtől (PSRA), a klubvezetés pedig most az elküldése mellett döntött - írja az MTI.

A PSRA jelentésében a sértő megjegyzés a következőképpen hangzott: „Ne felejtsd el, ez a férfiak játéka.”

A vizsgálat során az is kiderült, hogy a megjegyzést megelőzte a kézfogás, és Higuaín annak ellenére sem engedte el a játékvezetőnő kezét, hogy a bírónő erre háromszor is felszólította.

A The Athletic a klubon belüli névtelen forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Columbus Crew vezetői elbeszélgettek a történtekről Federico Higuaínnal, az edző azonban nem volt hajlandó elgondolkodni a tettein, továbbá azokért nem vállalt felelősséget és nem volt hajlandó nyilvánosan bocsánatot kérni.

„Arra a következtetésre jutottunk, hogy klubunk, a játékosok és a szakmai stáb érdekeit is az szolgálja a legjobban, ha felmentjük Federico Higuaínt a feladatai alól”

– nyilatkozta Issa Tall, a Crew ügyvezető igazgatója.

A klub közleményében a nők sportágbeli szerepvállalásáról úgy fogalmazott, hogy „minden szintjét jobbá teszik”, valamint „nem kellene megfélemlítést vagy megalázó megjegyzéseket elszenvedniük ennek bizonyítására”.

A menesztett tréner Gonzalo Higuaínnak, az argentin válogatott és a Real Madrid korábbi csatárának a testvére. Federico Higuaín Argentínában, Törökországban és Mexikóban is futballozott, majd a a Columbus Crew-hoz igazolt, amelyben több mint kétszáz mérkőzésen lépett pályára.