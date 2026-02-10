Férfiöltöző lett a Ház

Nem először és vélhetően nem is utoljára aratott sikert férfitársai körében egy kormánypárti politikus, amikor humorosnak szánt formában női mivoltában próbált megalázni egy ellenzéki képviselőt. Nem hiszem el, hogy ez megint megtörténik – ezt gondolta Szél Bernadett, miközben hallgatta Lázár János neki címzett beszólásait a parlament hétfői azonnali kérdések órájában. A Miniszterelnökséget vezető miniszter az LMP politikusa szerint szorongatva érezhette magát, amikor a hotelszámláiról faggatta, hisz egyértelmű, hogy szorul a hurok a nyaka körül, s csak a sértegetés maradt eszközként a kezében.