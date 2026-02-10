A fiatalok egyre nyitottabbak a témára.
Ez az a munka, amire nagy szükség van Szijjártó Péter szerint.
A mentőápoló nagy türelemmel viselte a helyzetet, a férfi pedig kijózanodva azonnal bocsánatot kért.
Ugyanakkor a kormánypárti alpolgármester megvédte főnökét. Ő nőként is úgy látja, illett képviselőtársára a „hisztis” jelző.
Másfél hónapja tart a botránylavina, amely szembesítette Ausztráliát a politikai elit mérgező hímsovinizmusával. A miniszterelnök kormányátalakítást hajtott végre, de többre is szükség lenne.
A panaszt tévő képviselőnőknél akkor betelt a pohár, amikor a házelnök csak 2-essel kezdődő személyi számú politikusokként emlegette őket.
Azt firtatta a Facebookon, hogy az Alapjogokért Központ fiatal női munkatársainak "milyen funkciói vannak még".
A bolthálózat belátta, hogy egyeseket "érzékenyen érinthet" a nőket tárgyiasító és megalázó módon ábrázoló reklámfilmjük, szakembereiket a "stílus moderálására" kérték.
Szexista reklámozás elleni fellépést sürget a Párbeszéd - Elég a női testet szexuális tárgyként ábrázoló hirdetésekből! - írja Hegyesi Beáta, a párt szakpolitikusa közleményében.
Leváltotta pénteken a szerb parlament Branislav Gasic védelmi minisztert, akinek szexista megjegyzései miatt kellett távoznia.
A magyar közéletben, de a tudomány világában is általános, hogy kevés nő jut vezető szerephez, aki pedig igen, az lépten-nyomon szexista megjegyzések céltáblája. Tőlünk nyugatabbra már kevésbé tűri a társadalom az ilyen magatartást.
Nem először és vélhetően nem is utoljára aratott sikert férfitársai körében egy kormánypárti politikus, amikor humorosnak szánt formában női mivoltában próbált megalázni egy ellenzéki képviselőt. Nem hiszem el, hogy ez megint megtörténik – ezt gondolta Szél Bernadett, miközben hallgatta Lázár János neki címzett beszólásait a parlament hétfői azonnali kérdések órájában. A Miniszterelnökséget vezető miniszter az LMP politikusa szerint szorongatva érezhette magát, amikor a hotelszámláiról faggatta, hisz egyértelmű, hogy szorul a hurok a nyaka körül, s csak a sértegetés maradt eszközként a kezében.
Szexizmus miatt is felelősségre kellene vonni Dárius Rusnákot, aki magyar nőket zaklatott az elnöki palotához közeli bárban, véli a Polgár, Demokrácia és Felelősség (ODZ) emberjogi szervezet – adta hírül a pozsonyi Új Szó.
Túlzás lenne azt állítani, hogy az olasz sajtó nagyon nagy lelkesedést mutatna a Matteo Renzi miniszterelnök hétvégén bemutatott új kormánya iránt. Elsősorban a szakértőket hiányolják a kabinetből. Más lapok viszont a kinevezett női tárcavezetők öltözködésével nem voltak megelégedve.