Az Alapjogokért Központ szerint egy jogállami eljárásban csak az derülhet ki, hogy minden rendben van náluk

Fidesz;rendőrség;házkutatás;Alapjogokért Központ;Marcin Romanowski;

2026-09-23 16:46:00 CEST

A Fidesz is reagált a propagandaintézmény háttércégénél tartott házkutatásra, megnevezve Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyiminiszter-helyettest.

A Népszava is beszámolt arról rendőrségi tájékoztatásról, hogy az Orbán-kormány idején közpénzmilliárdokkal kitömött propagandaintézmény, az Alapjogokért Központ háttércégénél, valamint egy a kft.-vel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén tartanak ma kutatást az NNI nyomozói.

A hatóság hűtlen kezelés miatt folytat eljárást ismeretlen tettessel szemben az Alapjogokért Központ közpénzből finanszírozott háttércégével kapcsolatban. Az eddigi adatok szerint a kft. havonta 3,5 millió forintot meghaladó megbízási díjért foglalkoztatott egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, miközben csupán minimális munkát végzett a cégnek.

Hogy konkrétan mely külföldi tisztségviselőről van szó, arra a rendőrségi közlemény nem tért ki, de sejteni lehet, és a Fidesz közleményében meg is erősítette: Marcin Romanowski korrupcióért körözött volt lengyel igazságügyiminiszter-helyettes az illető. A volt kormánypárt az MTI-hez eljuttatott közleményében politikai indíttatásúnak és minden jogi alapot nélkülözőnek titulálta az Alapjogokért Központ irodáiban végrehajtott rendőri akciót. „A rajtaütés ürügyeként felhozott lengyel politikai menekült ügye nem valósít meg semmilyen bűncselekményt. Marcin Romanowski a Lengyelországban a Tisza Párthoz hasonlóan önkényt építő Tusk-kormány politikai üldözése elől menekült Magyarországra” – állította a Fidesz. Mint ismert, az Orbán-kormánynak a csaknem ezer évre visszatekintő lengyel–magyar barátságot sikerült a nem túl távoli múltban mélypontra löknie oroszbarátsága mellett azáltal, hogy politikai menekültnek nyilvánított két, korrupcióért körözött lengyel politikust, az említett Marcin Romanowskit és felettesét, Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi minisztert.

Az Alapjogokért Központ aránylag szűkszavúan reagált az eljárásra: „Az Alapjogokért Központ megalakulása óta a jogszabályok betartásával végzi tevékenységét, ez így történt külföldi kutatóinkkal való együttműködés során is. Büszkék vagyunk arra, hogy széles körű, aktív nemzetközi és regionális kapcsolatépítésünkkel Magyarország érdekét szolgálhattuk és szolgálhatjuk. A hatóságokkal bármilyen kérdésben készséggel együttműködünk, mivel egy jogállami eljárásban csak az derülhet ki, hogy mindenben megfeleltünk a jogszabályi követelményeknek” – írták a Facebookon.

A Fidesz jóval hosszabb közleményt adott ki, amelyben ismét nem mulasztották el a lopott közvagyon visszaszerzését célzó intézkedéseket összemosni a kommunizmussal. „A Tisza-kormány napról napra, tégláról téglára építi fel az újkommunista önkényt Magyarországon. Megalakították az ÁVH-t idéző politikai rendőrséget, és egyre szorosabb politikai irányítás alá vonják az ügyészséget és a rendőrséget. Ez az oka annak, hogy a mai napon a politikai irányítás alá rendelt nyomozóiroda rendőri akciót hajtott végre az Alapjogokért Központ irodáiban” – vélekedett a párt.

A Fidesz szerint az Alapjogokért Központ a „polgári, nemzeti és keresztény” politikai közösség fontos szellemi műhelye, ezért csak idő kérdése volt, hogy „a Tisza Párt közvetlen irányítása alatt álló hatóságok mikor támadják meg”. A hatóság eljárása tisztán politikai indíttatású, jogi alapja nincs – jelentette ki a párt.

„A nemzeti kormány – folytatva elődeink hagyományát – a Lengyelországból érkező politikai menekülteknek, így Marcin Romanowskinak is menedéket nyújtott. A menekültek – így Marcin Romanowski is – tisztességes munkájukért, tudásuk és tapasztalatuk átadásáért tisztességes bért kaptak. Az Alapjogokért Központot az ebben játszott szerepéért minden nemzeti érzelmű magyar elismerése illeti meg” – állította a bukott kormánypárt.

„Ma Lengyelországban és hazánkban is olyan újkommunista önkény épül, amely Brüsszel parancsára gyarmati sorba szorítaná nemzeteinket. A Fidesz rendületlenül hisz abban, hogy sikerül megszabadulni mindkét országban a brüsszeli gyarmattartóktól, és a lengyel és magyar hazafiak közötti együttműködés ismét fénykorát élheti majd” – írta a Fidesz.

Marcin Romanowski holléte jelenleg nem tisztázott, annyi bizonyos csak, hogy a NER bukása után elhagyta Magyarországot.