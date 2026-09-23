Elhunyt Konkoly Tamás, az ETO egykori kézilabdázója, az ETO utánpótlásedzője

gyász;Győri Audi ETO KC;Női kézilabda NB I;

2026-09-23 21:34:00 CEST

Hosszan tartó betegség következtében, ötvenegy évesen elhunyt Konkoly Tamás, az ETO egykori kézilabdázója, az Audi ETO utánpótlásedzője.

„Korábban maga is kézilabdázott, majd klubunk utánpótlás-nevelésben tevékenykedett. Rengeteg tehetségünk az ő kezei alatt ismerkedett meg a sportág alapjaival” – írta közösségi oldalán a Győri Audi ETO KC.

A Kisalföld.hu oldalon olvasható, hogy a szakember betegségéről nyár elején jött a hír, a népszerű Konki – ahogyan mindenki becézte – a közvéleményhez fordult segítségért.

„Súlyos betegséggel küzdök nap, mint nap és az állapotom javításához olyan kezelésekre és terápiákra van szükségem, amelyek költségeit családunk már nem tudja egyedül fedezni" – írta közösségi oldalán Konkoly Tamás június elején.

A sportoló pályafutását Győrben kezdte, sokáig erősítette a férficsapatot, majd játszott Balatonfüreden. Visszavonulása után az Győri Audi ETO utánpótlásához került, ahol 2012 óta több korosztályos csapat edzője volt, emellett nemrégiben még játékos-edzőként dolgozott az NB II-es lipóti férficsapatnál is.

Testvére Konkoly Csaba, aki az ETO-t korábban BL-döntőig vezette, jelenleg pedig a Vasas női csapatának trénere. Konkoly Tamást két gyermeke is gyászolja.

Temetése szeptember 29-én, délután 3-kor órakor lesz Győrben, a Szabadi úti temető új köztemetőjében.