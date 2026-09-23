Baka András a svájci köztársasági elnökkel tárgyalt, bő 87 millió frank az eredmény

New York;Svájc;Baka András;

2026-09-23 22:14:00 CEST

A svájci támogatási programban olyan területeken történhetnek intézkedések, mint az emberkereskedelem elleni küzdelem, az energiahatékonyság vagy a szakképzés.

A Svájci Államszövetség 87,6 millió svájci frankkal (több mint 34 milliárd forinttal) járul hozzá 10 magyarországi intézkedés megvalósulásához 8 területen - közölte a Sándor-palota szerdán az MTI-vel, miután Baka András magyar köztársasági elnök és Guy Parmelin svájci államfő megbeszélést folytatott az ENSZ Közgyűlésén New Yorkban.

Azt írták, a svájci támogatási programban olyan területeken történhetnek intézkedések, mint az emberkereskedelem elleni küzdelem, az energiahatékonyság vagy a szakképzés. A közlemény szerint Magyarország és a Svájci Államszövetség kapcsolatának meghatározó pontja, hogy 1956 után nagyjából 14 ezer magyar talált otthonra az alpesi országban.

Magyarország szinte napra pontosan 80 éve vette fel újra a diplomáciai kapcsolatot a Svájci Államszövetséggel, Baka András köztársasági elnök és Guy Parmelin svájci államfő erről is megemlékezett a megbeszélésen - írták.

Baka András kedden utazott munkalátogatásra az Egyesült Államokba, hogy felszólaljon az ENSZ Közgyűlésén New Yorkban.