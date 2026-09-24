Ukrajna átadott két fogságba esett észak-koreai katonát Dél-Koreának

Ukrajna átadott Dél-Koreának két észak-koreai hadifoglyot, akiket az ukrán erők fogtak el az oroszországi kurszki régióban - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Közgyűlése előtt szerdán. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint a két katona nemrég érkezett a Koreai Köztársaságba. További részleteket az átadás körülményeiről nem ismertetett.
A katonákat 2025 januárjában ejtették foglyul a kurszki térségben. Ők voltak az első olyan észak-koreai katonák, akiket élve fogtak el azóta, hogy Phenjan 2024-ben csapatokat küldött Oroszország támogatására az Ukrajna elleni háborúban.
Volodimir Zelenszkij felidézte, hogy korábban kész lett volna átadni őket Kim Dzsongün észak-koreai vezetőnek ukrán hadifoglyokért. Dél-koreai sajtójelentések szerint ugyanakkor a két katona jelezte, hogy Dél-Koreába kíván távozni.Volodimir Zelenszkij szerint a Putyin-rezsim még 30 ezer észak-koreai katonát akar bevetni az Ukrajna elleni háborúbanVolodimir Zelenszkij hajlandó átadni az észak-koreai hadifoglyokat, ha Kim Dzsongun Oroszországban raboskodó ukránokat szabadít ki
A dél-koreai külügyminisztérium nem erősítette meg az átadás tényét, de közölte, hogy Szöul konzultációkat folytatott Ukrajnával és más érintett országokkal, illetve szervezetekkel. A tárca hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja a két katona szabad akaratát, és az ügyet a nemzetközi joggal, valamint humanitárius elvekkel összhangban kívánja rendezni.
A dél-koreai kormány júniusban közölte: kész befogadni minden olyan észak-koreai hadifoglyot, aki az orosz oldalon harcolt, és ellenzi, hogy őket Oroszországba vagy Észak-Koreába küldjék vissza.Volodimir Zelenszkij szerint az oroszok észak-koreai ballisztikus rakétákat is bevetettek Zaporizzsja ellenÉszak-koreaiak ezrei dolgoznak az orosz dróngyárakban egy jelentés szerint