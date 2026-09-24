Válaszolt az Országos Rendőr-főkapitányság, hazugsággal vádolja a Magyar Nemzetet

Magyar Nemzet;Országos Rendőr-főkapitányság;rendőrök;leszerelés;

2026-09-24 08:22:00 CEST

Az Országos Rendőr-főkapitányság szerint a Fidesz szócsöveként működő lap nem várta meg a választ, hogy 2026. június 1. és szeptember 22. közötti csaknem négy hónap alatt hány rendőr szerelt le és akar visszatérni.

Csaknem négy hónap alatt 288 rendőr szerelt le, míg 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) csütörtökön.

Az ORFK kommunikációs szolgálata a Magyar Nemzetben előző nap megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el és nem közli, hogy június 1. és szeptember 22. között összesen hány rendőr szerelt le, illetve ugyanebben az időszakban hány korábban távozott személy tért vissza a testülethez. Hangsúlyozták, hogy számukra rendkívül fontos a hiteles, valamint a jogilag és a szakmailag megalapozott válaszadás, de a megkeresés megérkezése és a cikk publikációja között eltelt idő rövidsége ezt nem tette lehetővé.

A válaszaink megküldése előtt az újságíró úgy döntött, hogy tényként közli: nem áruljuk el a kérdezett adatokat. Ezzel pedig valótlanságot állít, hiszen semmilyen formában nem nyilvánítottuk ki számára, hogy nem fogjuk megadni a választ - fogalmaztak.

Ezért a rendőrség honlapján tették közzé, hogy az említett időszakban országosan 288 fő szerelt le a rendőrség állományából és ugyanebben az időszakban 434 volt kollégájuk adott be visszavételi kérelmet.

Kiemelték, hogy a testülettől távozók létszámában nem mutatkozik olyan kiugró érték, ami a cikkben véleményezett leszerelési hullámra utalna.