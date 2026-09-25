A mesterséges intelligenciától az idegsejtpusztulásig – kezdődik a Szenior Akadémia őszi évada

online;előadás;Semmelweis Egyetem;

2026-09-25 08:00:00 CEST

Sokakat érdeklő egészségügyi témákról kaphatnak információkat a legkiválóbb szakemberektől a Semmelweis Egyetem Szenior Akadémiájának hallgatói. Az őszi szemeszter keretében szó lesz például a gyomorfekélyről, az unoka-nagyszülő kapcsolatról, de a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségekről is. Az előadások ingyenesen, online tekinthetők meg.

Október 5-én már a 15. szemeszterét kezdi meg a Semmelweis Egyetem népszerű, ingyenes programja, a Szenior Akadémia. A rendezvénysorozat előadásait online lehet megtekinteni, így az ország bármely részéről elérhetőek a legfrissebb információk a sokakat érdeklő és érintő egészségügyi témákról.

Az előadók az egyetem vezető munkatársai, oktatói, kutatói, akik a legfrissebb orvostudományi eredményekről számolnak be közérthető módon.

„Az elmúlt évek alatt a rendezvénysorozat több mint 140 online előadására nemcsak a fővárosból, hanem vidékről, sőt külföldről is regisztráltak. Eladásonként átlagosan ötszáz résztvevő van jelen, köztük sokan visszatérő hallgatók, és nagy számban jelentkeznek új érdeklődők is. Az alkalmakra nemcsak szeniorokat, hanem életkortól függetlenül minden érdeklődőt szeretettel várunk” – emelte ki dr. Nagy Zoltán professor emeritus, a Szenior Akadémia szakmai vezetője, a program összeállítója.

Az előadás-sorozat tervezett programja:

Október 5. Prof. Dr. Miheller Pál: A gyomorfekély a múlt betegsége?

Október 12. Prof. Dr. Dinya Elek: Mesterséges intelligencia és az egészségünk. Mire használhatjuk, és mire ne?

Október 19. Dr. Pálfi Erzsébet: Állandó fenyegetettség: az elhízás

Október 26. Burián-Fehér Anna: „Lépésről lépésre az önállóság felé” – A Pető-módszer alkalmazásának lehetőségei a felnőtt betegek rehabilitációjában

November 2. Dr. Klárik Zoltán: Mivel foglalkozik a plasztikai sebészet?

November 9. Prof. Dr. Albert Fruzsina: Nagyszülő-unoka kapcsolat

November 16. Dr. Joó Tamás: Digitális egészség – Mindenki nyer vele? Tájékozódás a világhálón

November 23. Prof. Dr. Joób-Fancsaly Árpád: Bölcsességfog szerepe a fogászat különböző szakterületein

November 30. Prof. Dr. Kamondi Anita: „Hová is tettem a szemüvegem?” – Forradalmi újdonságok az Alzheimer-kór diagnózisában és kezelésében

December 7. Prof. Dr. Réthelyi János: Figyelemhiányos-hiperaktivitási zavar gyermekkorban és felnőttkorban

December 14. Prof. Dr. Kovács Tibor: Idegsejtpusztulás időskorban

Az előadások a Zoom felületén tekinthetők meg, minden hétfőn 18 órától. A részvétel ingyenes, ugyanakkor egyszeri, online regisztráció szükséges.

Az előző 14 szemeszteren elhangzott előadások a Szenior Akadémia honlapján megtekinthetők.