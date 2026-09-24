Nemzeti emléknap miatt szombaton rendezik a Forma-1-es Azeri Nagydíjat

Forma-1;Azerbajdzsán;Azeri Nagydíj;

2026-09-24 10:02:00 CEST

A megszokottól eltérő hétvége jön a világbajnoki küzdelemben: csütörtökön már szabadedzéseket tartanak, az időmérőt pénteken, a versenyt szombaton rendezik meg Bakuban.

Az Azeri Nagydíjjal folytatódik a Forma-1-es világbajnoki sorozat, ezúttal viszont egy nappal korábban rendezik meg az eseményeket, mivel az országban szeptember 27-én, vasárnap tartják a Nemzeti Emlékezet Napját. Ezen a napon az ország a 2020-as második hegyi-karabahi háború (hivatalos nevén a Hazafias Háború) áldozataira és hősi halott katonáira emlékezik.

Bakuban ez lesz az első szombati verseny, az F1-ben pedig a tavalyi Las Vegas-i után a második. Az időeltolódás miatt a megszokottnál hamarabb kezdődnek majd a napi programok is.

Nem adja fel a McLaren

A 20 esztendős Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) immár 81 pont előnnyel vezeti a világbajnoki pontversenyt csapattársa, George Russell előtt. A brit pilóta korábban arról beszélt, lemondott már a végső győzelem lehetőségéről, a címvédő McLaren eközben tetemes hátránya ellenére nem hagy fel a fejlesztésekkel.

A brit istálló a gyengébb szezonkezdet után az elmúlt hetekben elkezdett magára találni, a címvédő Lando Norris az elmúlt négy versenyhétvégén háromszor is megszerezte a pole pozíciót, két futamot pedig meg is tudott nyerni. Legutóbb Madridban is meg volt a lehetősége a sikerre, de a számára rosszkor életbe lépő virtuális biztonsági autós periódus keresztülhúzta a számításait.

Válságban a Ferrari?

A Ferrari korábbi elnöke, Luca di Montezemolo éles kritikát fogalmazott meg a csapat jelenlegi helyzetével kapcsolatban, szerinte hiányzik a határozott vezetői jelenlét. Az olasz sajtó szerint Fred Vasseur csapatfőnök pozíciója megingott.

Lewis Hamilton bajnoki esélyei a nyári szünet óta minimálisra csökkentek, miközben a hétszeres világbajnok és Charles Leclerc között a holland és az olasz futamon is komoly összetűzés alakult ki. Vasseurt számos kritika érte, amiért a jobb összetettbeli helyezés ellenére sem jelölte ki határozottan első számú pilótának Hamiltont.

A hírek szerint a maranellóiak egyelőre nem találnak megfelelő utódot. Többen is Antonello Colettát emlegetik. Az 59 éves szakember 1997 óta dolgozik az olasz márkánál, jelenleg a Hypercar-program vezetője, ugyanakkor a hírek szerint nem hajlik a váltásra.

Hadjar szerződését meghosszabbította a Red Bull

A Red Bull csapata egy évvel meghosszabbította Isack Hadjar szerződését, amelynek értelmében 2027-ben is a francia versenyző ül majd az osztrák istálló egyik autójában.

Az energiaitalosok egy nappal korábban azt is bejelentették, hogy a legutóbbi három futamot csuklóérülése miatt kihagyó 21 éves pilóta visszatér az Azeri Nagydíjra. Hadjar még a Racing Bulls alkalmazásában az előző vb-idényben mutatkozott be a Forma-1-ben, és zárt 51 ponttal a 12. helyen. A biztató kezdéssel a francia rögtön újoncévét követően szintet lépett, és a Red Bullhoz került, amelynek tagjaként 14 futamot követően 71 ponttal a nyolcadik helyen áll a világbajnoki pontversenyben. Mindezt úgy, hogy a nyári szünet óta rendezett három nagydíjon, Hollandiában, Olaszországban és Spanyolországban nem indult, helyette az új-zélandi Liam Lawson vezette az egyik Red Bullt. Hadjar csapattársa, a holland Max Verstappen 145 ponttal a hatodik, a négyszeres világbajnok szerződésének négyéves, a 2030-as szezon végéig szóló hosszabbítását augusztusban jelentette be a Red Bull.

Pilótát válthat a Haas

Sajtóhírek szerint a Haas az év végén meneszti Esteban Ocont, az istálló pedig már gőzerővel keresi az utódját. Egyes források már azt is tudni vélik, hogy a Ferrari brazil juniorjára, Rafael Camarára esett a választás.

A 21 éves brazil pilóta jelenleg a F2-ben versenyez és második a tabellán, lemaradása hét pont az éllovas Nikola Colovval szemben. Amennyiben valóban rá esik a Haas választása, akkor az istálló két Ferrari juniorral vág neki a 2027-es szezonnak, ugyanis Oliver Bearman is élvezi a maranellóiak támogatását.

„Számomra ennek nincs jelentősége. Két gyors versenyzőt akarunk, mert így építhetjük legjobban a csapatot” – jelentette ki Komacu Ajao csapatvezető.

A hétvége programja

Csütörtök:

Első szabadedzés: 10:30-11:30

Második szabadedzés: 14:00-15:00

Péntek:

Harmadik szabadedzés: 10:30-11:30

Időmérőedzés: 14 órától

Szombat:

Verseny: 13 órától

Az előrejelzések szerint csapadékmentes hétvége vár a mezőnyre, a hőmérséklet várhatóan 25-30 Celsius-fok körül alakul majd.