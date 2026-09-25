Mintegy 50 ezer forintért most szerezhet egy darabot az Old Trafford gyepéből

labdarúgás;Manchester United;Old Trafford;

2026-09-25 07:02:00 CEST

A Manchester United lehetőséget biztosít arra, hogy a labdarúgócsapat szurkolói megvásárolhassák az Old Trafford gyepkockáit.

Az „Álmok Színházaként” is ismert stadion 1910 óta a United otthona, így helyszíne volt az együttes számos jelentős sikerének. „Győzelmek és vereségek, sikerek és kudarcok, hullámvölgyek: valamennyit megéltük már. Most a szurkolók birtokolhatják a pálya egy darabját.”

A drukkereknek nem kell aggódniuk amiatt, hogy lyukak lennének a gyepszőnyegben, hiszen 14 év után először júniusban az alapjaiig kiásták és visszabontották a pályát.

Az új gyepszőnyeget úgy tervezték meg, hogy komfortosabb legyen a játékosoknak és segítse a vízelvezetést, a régi darabjait pedig üvegkockákba helyezték, a szurkolók 125 fontos (53 ezer forintos) áron megvásárolhatják ezeket a különleges emlékeket őrző darabokat – írja az MTI.

A 13 Premier League-elsőségével csúcstartó Manchester United az elmúlt idényben a harmadik helyen zárta a pontvadászatot, jelenleg viszont öt forduló alatt szerzett öt pontjával csupán a 12. pozíciót foglalja el.