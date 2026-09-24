Mercedes-fölénnyel indult a Forma-1-es Azeri Nagydíj: mindkét csütörtöki szabadedzésen George Russell volt a leggyorsabb.
A megszokottól eltérő hétvége jön a világbajnoki küzdelemben: csütörtökön már szabadedzéseket tartanak, az időmérőt pénteken, a versenyt szombaton rendezik meg Bakuban.
A McLaren ausztrál pilótájának ez volt a pályafutása második futamgyőzelme.
Az 51 körös Azeri Nagydíjat vasárnap - magyar idő szerint - 13 órától rendezik.
A 24 éves pilóta idénybeli hatodik, pályafutása 15. pole pozícióját szerezte a szombati időmérőn.
Mögötte csapattársa, a holland Max Verstappen végzett.
Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája végig vezetve megnyerte a vasárnapi Azerbajdzsáni Nagydíjat, a Forma-1-es idény negyedik futamát.
Fantasztikus küzdelmet hozott a Forma-1-es világbajnoki sorozat negyedik versenye, az Azeri Nagydíj. A drámai csatában végül a címvédő Lewis Hamilton győzött, megelőzve Kimi Räikkönent és Sergio Perezt.
A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte a Forma-1-es Azeri Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamot ő kezdheti az élről.
Daniel Ricciardo autózta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Azeri Nagydíj második szabadedzésén, pénteken.
Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a vasárnapi, kaotikus Forma-1-es Azeri Nagydíjat, amelyen a világbajnoki pontversenyben vezető Sebastian Vettel (Ferrari) negyedik, legnagyobb riválisa, Lewis Hamilton (Mercedes) pedig ötödik lett.
A háromszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Azeri Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamot ő kezdheti majd meg az élről.
Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája bizonyult a leggyorsabbnak a Forma-1-es Azeri Nagydíj szombati harmadik szabadedzésén.